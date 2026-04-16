Empresa de segurança terá lesado Estado em mais de 3 milhões

A Polícia Judiciária revelou a existência de um esquema fraudulento no Grande Porto que terá causado prejuízos de milhões de euros ao Estado português.

Segundo as autoridades, a investigação, conduzida pela Diretoria do Norte, permitiu apreender mais de 686 mil euros em numerário, escondidos num cofre bancário. No total, o montante já apreendido ao longo do processo ultrapassa um milhão de euros, o que reforça os indícios da dimensão da atividade ilícita.

Esquema envolvia empresa de segurança privada

Em causa está uma empresa do setor da segurança privada, os seus administradores e um responsável pela gestão de pessoal. O grupo terá utilizado um esquema para ocultar o pagamento de horas extraordinárias aos trabalhadores, evitando assim o pagamento de impostos e contribuições obrigatórias.

Este mecanismo permitia “camuflar” rendimentos, lesando diretamente o Estado, sobretudo ao nível das contribuições para a Segurança Social.

Prejuízo pode ultrapassar 3 milhões de euros

De acordo com a PJ, o impacto financeiro deste esquema poderá ultrapassar os três milhões de euros só em contribuições sociais não pagas.

Numa fase anterior da operação, foram realizadas várias buscas que resultaram na constituição de quatro arguidos e na apreensão de material informático, documentação interna e até uma arma de fogo.

O processo está agora nas mãos do DIAP de Santa Maria da Feira, com as autoridades a aprofundar a investigação para apurar toda a extensão da rede e eventuais novos envolvidos. Este caso junta-se a outros exemplos de criminalidade económico-financeira em Portugal, onde esquemas aparentemente simples conseguem gerar prejuízos milionários para os cofres públicos.