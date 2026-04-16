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Empresa de segurança terá lesado Estado em mais de 3 milhões

· Notícias 5 Comentários

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Autor: Pplware

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  1. Zé Fonseca A. says:
    16 de Abril de 2026 às 13:04

    Toda a gente sabe qual é a empresa

    Responder
    • Joao Ptt says:
      16 de Abril de 2026 às 15:03

      Não, nem toda a gente sabe qual é a empresa, sei que nem toda a gente sabe, porque sou gente e não sei que empresa é… e uma pesquisa rápida não revela qual o nome da empresa, apenas que é uma empresa de segurança, e no Porto e arredores existem várias.

      Responder
  2. Anónimo says:
    16 de Abril de 2026 às 13:36

    E se procurassem com rigor e diligência… Haviam mais notícias destas…

    Responder
  3. Max says:
    16 de Abril de 2026 às 13:55

    Pagar ao pessoal por fora, sem descontos … Pensei que a empresa andava no tráfico de droga ou em esquemas de extorsão e por isso tinha o cofre cheio de dinheiro … Enfim.

    Responder

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