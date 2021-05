Elon Musk revela que sofre de Síndrome de Asperger e fala da dogecoin

Já ouviu falar em Síndrome de Asperger? Elon Musk é uma figura pública conhecida à escala mundial. O CEO da Tesla e da SpaceX não é homem de meias-palavras e não tem grandes complexos.

Durante o seu monólogo de apresentação do programa Saturday Night Live, Elon Musk revelou que tem Síndrome de Asperger. Saibam o que é.

O que é o Síndrome de Asperger?

De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-V), Síndrome de Asperger é uma perturbação neurobiológica enquadrada na categoria Perturbações do Neurodesenvolvimento.

Afeta a forma como as pessoas percebem o mundo e interagem com outras pessoas. Trata-se de um dos perfis ou espetro de autismo designado de Perturbação do Espetro do Autismo (PEA).

Em tom de brincadeira, revelou no início do programa “Saturday Night Live,” que estava a “fazer história” por ser “a primeira pessoa com Asperger” a apresentar o programa. “Ou, pelo menos a primeira a admiti-lo”.

Nem sempre dou muita entoação ou tenho variações na forma como falo, o que me disseram ser uma ótima forma de comédia. Não farei muito contacto visual com o elenco, mas não se preocupem, estou a portar-me muito bem em emular o comportamento humano

Musk referiu ainda que…

Sei que disse ou publiquei coisas estranhas [nas redes sociais], mas é assim que o meu cérebro funciona. Para qualquer pessoa que ofendi, só quero dizer: reinventei os carros elétricos e estou enviar pessoas a Marte num foguete. Vocês achavam que eu seria um indivíduo normal e relaxado?

Além de ter brincado com ele próprio, Musk referiu também que a criptomoeda dogecoin é “um veículo imparável que vai dominar o mundo” mas depois acrescentou que verdade é um “hustle” (um “esquema”).

Criada com base numa grande piada, a criptomoeda Dogecoin tem vindo a ganhar espaço no segmento das criptomoedas. Esta moeda, que tem nome baseado num meme da internet chamado “Doge”, cresceu mais 400% nos últimos dias. A DogeCoin começou a ganhar popularidade em 2013 e foi criada como uma alternativa mais rápida e “divertida” à Bitcoin.