Elon Musk anunciou que pretende dar duas ações da SpaceX às crianças norte-americanas, uma da empresa e outra a título pessoal, numa operação que se estima representar cerca de 18 mil milhões de dólares, mas cujos critérios de elegibilidade e de distribuição continuam por esclarecer.

A ideia não é nova, tendo em conta que, em outubro, o empresário já tinha prometido oferecer uma das suas ações da SpaceX a cada criança dos Estados Unidos da América (EUA) em 2027, descrevendo o gesto como o primeiro de muitos. A promessa surgiu na sequência de um anúncio da Anthropic, que se comprometeu a reservar 5% das suas ações para um fundo de benefício público, e a que Musk reagiu primeiro recomendando que as ações fossem entregues diretamente ao público e no dia seguinte com a sua própria promessa.

Na altura, a estimativa do valor rondava os 10,7 mil milhões de dólares, mas a iniciativa não tinha calendário, critérios de elegibilidade nem mecanismo de distribuição definidos.

Promessa dobrada

Entretanto, esta semana, a SpaceX informou que vai atribuir uma ação Classe A de nova emissão a cada Trump Account atualmente ativa, acrescentando que Musk igualará, a título pessoal, o número de ações doadas pela empresa. Desta forma, cada criança poderá receber duas ações, com Musk a prometer doar uma nova ação a todas as crianças do país a cada ano no futuro.

Segundo Musk, a ação da empresa será transferida em dezembro, enquanto a sua ação pessoal só será entregue quando terminar o seu período de lock-up, em junho do próximo ano. Com cerca de 72 milhões de menores de 18 anos e um preço de fecho de 127,44 dólares por ação, o valor total deverá rondar os 18 mil milhões de dólares.

O papel das Trump Accounts

Conforme informámos, as Trump Accounts são contas com benefícios fiscais destinadas a menores de 18 anos com número de Segurança Social válido, lançadas a 4 de julho. Em outubro, a Casa Branca indicou que já tinham sido criadas quase 70 milhões, mais de 60 milhões das quais por inscrição automática, cabendo depois aos pais reivindicar a conta na aplicação do programa.

A ligação a Musk não é inesperada, considerando que o assunto terá sido discutido com a administração de Trump, no verão, e que o presidente terá agradecido publicamente a Musk, em outubro, dizendo que o gesto correspondia ao que fora idealizado quando as contas foram criadas.

Em julho, a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, e o marido tinham já anunciado uma doação de ações a crianças dos 11 aos 17 anos de zonas com menores rendimentos, sem divulgar o valor, mas confirmando, mais tarde, que as mais de dois milhões de ações seriam distribuídas em dezembro.

O que falta esclarecer

A SpaceX não definiu o que considera uma conta “ativa”, nem a data de referência, o número de contas abrangidas ou a forma como as ações serão distribuídas, levantando a dúvida sobre se bastará a conta ter sido criada automaticamente ou se terá de ter sido reivindicada pelos pais.

Além disso, a empresa não esclareceu se as ações pessoais de Musk seguirão pelo mesmo canal ou estarão sujeitas às mesmas restrições.

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