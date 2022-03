Elon Musk diz que o mundo precisa de produzir mais petróleo e gás

O CEO da Tesla, uma das mais sonantes fabricantes de carros elétricos, acredita que o mundo precisa de produzir mais petróleo e gás. Esta opinião surge na sequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está a prejudicar o seu fornecimento.

Elon Musk elegeu a sua plataforma predileta para fazer as alegações.

Sendo a Tesla uma fabricante de carros elétricos, é desde sempre uma concorrente dos carros de combustão interna, ou seja, alimentados por combustíveis fósseis. No entanto, o CEO Elon Musk acredita o mundo deve produzir mais petróleo e gás.

Embora pareça contraditório, esta alegação surge na sequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia que, direta e indiretamente, está a envolver o mundo inteiro. As repercussões da invasão fazem-se sentir, por exemplo, em termos do fornecimento de petróleo e gás provenientes do país invasor.

Tendo em conta estes tempos extraordinários, é necessário recorrer a medidas extraordinárias. Nas palavras de Elon Musk, é crucial que a produção de petróleo e de gás aumente, de modo a que os impactos da guerra nesse sentido não sejam tão graves como se prevê.

Obviamente, isto afetaria negativamente a Tesla, mas as soluções energéticas sustentáveis simplesmente não podem reagir instantaneamente para compensar as exportações russas de petróleo e gás.

Como sabemos, o mundo está altamente dependente do petróleo e do gás da Rússia. Conforme recorda o The Verge, embora essa dependência não tenha impedido os países de se posicionarem contra a Rússia, após a invasão à Ucrânia, a verdade é que surgem receios relativamente ao aumento dos preços da energia e dos combustíveis.

Relativamente à alegação de Elon Musk: como é normal, é difícil saber se terá algum projeto na manga. Afinal, embora seja o CEO de uma importante fabricante de carros elétricos, não descarta a importância dos combustíveis fósseis neste momento de (suposta) transição.

Não sou a favor de demonizar a indústria do petróleo e gás. Vamos precisar de queimar combustíveis fósseis durante muito tempo. A questão é apenas a que ritmo avançamos para um futuro energético sustentável.

Disse Elon Musk a Joe Rogan num podcast, no ano passado.

