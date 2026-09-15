Elon Musk desiste de processar a Apple para focar toda a força judicial na OpenAI

A X e a SpaceXAI decidiram retirar formalmente as acusações de práticas anticoncorrenciais que tinham apresentado contra a Apple. Esta reviravolta surge no âmbito de um processo judicial que envolve também a OpenAI.

O recuo no tribunal

As empresas lideradas por Elon Musk, a X e a SpaceXAI, solicitaram a desistência voluntária do processo contra a gigante de Cupertino. A queixa original acusava a Apple e a OpenAI de conspirarem para limitar a concorrência no ecossistema de aplicações de inteligência artificial (IA) na App Store.

Com este novo desenvolvimento, a Apple deixa de ser alvo direto da ação legal, restando apenas a OpenAI na lista de acusados.

A batalha jurídica tinha escalado recentemente com a fase de partilha de provas, onde a defesa da OpenAI exigiu o acesso a comunicações internas de Musk.

Um juiz federal chegou mesmo a ordenar a entrega de mensagens eletrónicas das contas da Tesla e da SpaceX, alegando que estas teriam sido usadas para tratar de assuntos da SpaceXAI. Esta pressão sobre a privacidade das comunicações do empresário poderá ter influenciado a decisão de alterar a estratégia jurídica.

O fim definitivo das acusações à Apple

O pedido de desistência foi submetido com prejuízo, o que significa que a X e a SpaceXAI não poderão voltar a processar a Apple pelos mesmos motivos no futuro.

O documento oficial confirma que as queixosas resolveram as suas disputas com a Apple, embora a decisão final ainda dependa da aprovação do juiz Mark Pittman.

No entanto, o processo contra a OpenAI e os seus responsáveis continua em marcha, assemelhando-se a outros diferendos que Musk já manteve com a organização de Sam Altman.

Anteriormente, Musk já tinha tentado processar a OpenAI por alegadamente desvirtuar a sua missão original não lucrativa, um caso que acabou por ser rejeitado pelo tribunal por ter sido apresentado fora do prazo legal.

Agora, ao afastar a Apple do processo atual, a atenção jurídica foca-se exclusivamente na alegada conduta anticompetitiva da criadora do ChatGPT no mercado de IA.

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