A fortuna pessoal de Elon Musk está entre as do topo de todo o planeta. Este já foi por diversas vezes o homem mais rico, batendo outros gigantes da indústria, com oscilações naturais pelo meio. Uma destas volto a acontecer, com Elon Musk a perder 13 mil milhões da sua fortuna pessoal em apenas um dia.

Elon Musk sofreu rombo na fortuna pessoal

Com grande parte da sua fortuna a depender das ações de todas as suas empresas, Elon Musk está exposto e sujeito ao que os mercados oferecem. Assim, e a cada oscilação do valor das suas empresas, também a sua fortuna pessoal segue o mesmo movimento, seja ascendente ou descendente.

Foi isso que aconteceu no final da semana passada, com uma perda acentuada a acontecer. Do que foi calculado, as perdas de Elon Musk no final de quinta-feira chegaram aos 12,6 mil milhões de dólares. Este cenário define agora o valor de Elon Musk nos 163,9 mil milhões, muito atrás do presidente e CEO da Louis Vuitton, Bernard Arnault.

O que levou a que esta situação acontecesse está bem identificado e na verdade não era esperado. Falamos de 2 momentos que se esperavam de glória e que acabaram em desastre. O primeiro foi a falha no voo da Starship e o segundo a apresentação dos resultados trimestrais da Tesla.

Ações da Tesla e outras empresas são a culpa

No primeiro caso, e como o Pplware acompanhou, o primeiro voo orbital da Starship acabou por terminar numa explosão. A separação entre os 2 módulos não aconteceu e tudo acabou por terminar numa "desmontagem não programada rápida". O mercado acabou depois por castigar a SpaceX.

Por outro lado, e no mesmo dia, a Tesla revelou os seus resultados trimestrais. Esperava-se mais e a empresa acabou por revelar uma quebra de 24% nos lucros trimestrais e novas reduções de preços dos seus carros elétricos. Isso levou depois a que as ações da Tesla caíssem quase 10%.

Estes cenários acabaram por levar as ações das Tesla de Elon Musk a caírem e fecharam na quinta-feira a 162,99 dólares. Este é um valor muito abaixo do recorde histórico 407 dólares por ação, que aconteceu em novembro de 2021.