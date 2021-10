Eletricidade: HEN é a primeira a falir e deixa de fornecer energia a 3900 clientes

A escalada do preço da eletricidade já fez "vítimas"! A HEN - Serviços Energéticos, Lda, empresa de serviços energéticos deixou de ter condições para fornecer serviços energéticos, por "incumprimento de obrigações".

A SU Eletricidade passa a garantir o fornecimento dos seus cerca de 3900 clientes, segundo informações da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

HEN - Serviços Energéticos, Lda, empresa de serviços energéticos da Guarda fecha porta

A culpa é dos preços de produção de eletricidade. Como temos vindo a acompanhar, o preço da eletricidade no mercado grossista ibérico (Mibel) tem atingido valores recorde! Segundo as informações, o preço da eletricidade na passada quinta-feira atingiu os 288,53€/MWh, dados do operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário (OMIE).

Face a esta escalada de preços, a HEN - Serviços Energéticos, Lda, empresa de serviços energéticos da Guarda vai fechar portas. O anúncio foi feito pela ERSE, através de um comunicado feito na página oficial.

A ERSE-Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos foi formalmente notificada de que o comercializador HEN - Serviços Energéticos, Lda. deixou de ter condições para assegurar o fornecimento aos seus clientes, por incumprimentos de obrigações decorrentes da sua atuação no mercado elétrico

Nesse sentido, a ERSE determinou que o fornecimento de todos os clientes do comercializador HEN – Serviços Energéticos, Lda. passa a ser assegurado pelo Comercializador de Último Recurso (CUR). Esta decisão visa garantir a regularidade e continuidade do fornecimento aos clientes da HEN, a qual deixou de reunir condições para prosseguir a sua atividade.

A ERSE recomenda que os clientes do comercializador HEN – Serviços Energéticos, Lda. possam comunicar a leitura do consumo que consta do seu respetivo contador através dos meios disponibilizados pelo operador da rede de distribuição, designadamente pelo número de telefone 800 507 507, de chamada gratuita.

esta forma garante-se que a faturação aos clientes é ajustada e mais rigorosa. Os preços das tarifas praticadas pelo Comercializador de Último Recurso são aprovados pela ERSE e estão disponíveis aqui.