Eco2Covi: Projeto português para detetar o coronavírus nos esgotos

A par com outros países, Portugal também tem vindo a desenvolver soluções para ajudar no combate ao novo coronavírus. Um projeto diferente dá pelo nome de Eco2Covi e o objetivo é monitorizar os esgotos para verificar a presença do vírus.

Para isso terão de ser avaliadas as fezes dos pacientes infetados e assim analisar a presença do coronavírus através de testes de ADN.

Coronavírus pode ser detetado em águas residuais…

A diarreia é um dos sintomas verificados em alguns dos pacientes. Nesse sentido, há projetos que visam a avaliação de águas residuais para tentar detetar a presença do vírus. Em Portugal o projeto chama-se Eco2Covi e financiado pelo Sistema de Incentivos ID&T COVID-19, no valor de €482.666. O projeto foca-se no desenvolvimento de plataformas de deteção e monitorização em águas do Coronavírus.

O projeto em copromoção é liderado pelas Águas do Tejo Atlântico, em parceria com a INOVA+, a Universidade de Coimbra, e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. As plataformas inovadoras criadas no âmbito deste projeto são baseadas em nanotecnologia, para deteção do coronavírus SARS-CoV-2 em águas residuais. Desta forma, os parceiros estarão a aprofundar e potenciar o conhecimento no pré-tratamento de águas residuais e desenvolvimento de biossensores.

A plataforma prevê a deteção do vírus de forma expedita, in-situ e com baixo custo, algo que até à data não é possível. O impacto ambiental é também uma das preocupações do projeto, sendo os materiais utilizados no processo maioritariamente biodegradáveis.

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e Ação Climática, já tinha referido que Portugal tinha “toda a prioridade” para o projeto de investigação que deteta a presença de vírus em águas residuais e assim tentar reduzir o impacto de pandemias como a atual de COVID-19.

Porque esta pode ser mesmo uma forma de prevenir futuras pandemias, pois a partir do momento em que nós detetarmos a presença deste vírus, ou de vírus parecidos com este

Como referido, para a deteção do vírus em esgotos serão usados biossensores nas estações de tratamento de águas residuais (ETAR). A conclusão do projeto está prevista para o primeiro trimestre de 2021.