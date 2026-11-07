E se a morte passasse a ser uma escolha? Presidente da OpenAI fez previsões
Cofundador e presidente da OpenAI, Greg Brockman partilhou que espera ver, nos próximos 12 a 18 meses, progressos significativos na biologia, na saúde e na cura de doenças graças à Inteligência Artificial (IA), admitindo ainda que a morte possa tornar-se uma escolha.
A ideia de que a IA vai permitir curar doenças tem sido repetida por vários responsáveis do setor, e as declarações de Greg Brockman ao WSJ Tech vão também nesse sentido. O responsável reconheceu que a cura de doenças se tornou uma espécie de lugar-comum na área, mas afirmou acreditar que, nos próximos 12 a 18 meses, ver-se-á uma concretização real, com impacto significativo na biologia, na saúde e na cura de doenças.
A IA vai, ou não, tornar-nos imortais?
Segundo Brockman, é possível que a morte se torne, eventualmente, uma escolha. Contudo, importa considerar que, sendo presidente da OpenAI, terá tendência para apresentar a tecnologia como algo que poderá permitir-nos viver para sempre.
OpenAI’s Greg Brockman says "death becoming a choice" is possible, and predicts AI will make real strides on curing diseases in the next 12 to 18 months “I think that you look at something like biology, and that’s not something that’s unique to just humans. I think that we all suffer, that the question of even just thinking about death becoming a choice. All of this is possible.” “Having cures for diseases is something that’s become also a trope in this field, but I think that you’re gonna see real delivery and real significant strides and impacts on biology, health, and curing of diseases over the next 12 months, 18 months.” “I think it’s gonna take time to really deliver on the full impacts, just by the nature of this field. But I think it’s all possible and doable, and it’s exactly the kind of thing we have these models that are solving these unsolved problems. Clearly, we need to apply it to biology and life sciences.”— Fireside Alpha (@firesidealpha) November 5, 2026
Ainda assim, não está sozinho neste otimismo. No ano passado, Peter Diamandis defendeu que a chave para viver muito mais tempo passa por evitar morrer “de algo estúpido” antes de 2030, altura em que um conjunto de tecnologias, lideradas pela IA, permitirá atingir a chamada “velocidade de escape da longevidade”.
Nesse sentido, também, Elon Musk já afirmou que a longevidade, ou mesmo a semi-imortalidade, é um problema extremamente solucionável. Afinal, uma vez que corpo envelhece de forma sincronizada e estamos, por isso, programados para morrer, podemos alterar esse fado.
Por outro lado, em outubro, no programa Face the Nation da CBS, o diretor de Tecnologia da Palantir, Shyam Sankar, descreveu o fenómeno como uma “psicose em massa” e uma “ilusão social”.
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