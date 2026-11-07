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Inteligência Artificial

E se a morte passasse a ser uma escolha? Presidente da OpenAI fez previsões

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Cofundador e presidente da OpenAI, Greg Brockman partilhou que espera ver, nos próximos 12 a 18 meses, progressos significativos na biologia, na saúde e na cura de doenças graças à Inteligência Artificial (IA), admitindo ainda que a morte possa tornar-se uma escolha.

A ideia de que a IA vai permitir curar doenças tem sido repetida por vários responsáveis do setor, e as declarações de Greg Brockman ao WSJ Tech vão também nesse sentido. O responsável reconheceu que a cura de doenças se tornou uma espécie de lugar-comum na área, mas afirmou acreditar que, nos próximos 12 a 18 meses, ver-se-á uma concretização real, com impacto significativo na biologia, na saúde e na cura de doenças.

A IA vai, ou não, tornar-nos imortais?

Segundo Brockman, é possível que a morte se torne, eventualmente, uma escolha. Contudo, importa considerar que, sendo presidente da OpenAI, terá tendência para apresentar a tecnologia como algo que poderá permitir-nos viver para sempre.

Ainda assim, não está sozinho neste otimismo. No ano passado, Peter Diamandis defendeu que a chave para viver muito mais tempo passa por evitar morrer “de algo estúpido” antes de 2030, altura em que um conjunto de tecnologias, lideradas pela IA, permitirá atingir a chamada “velocidade de escape da longevidade”.

Nesse sentido, também, Elon Musk já afirmou que a longevidade, ou mesmo a semi-imortalidade, é um problema extremamente solucionável. Afinal, uma vez que corpo envelhece de forma sincronizada e estamos, por isso, programados para morrer, podemos alterar esse fado.

Por outro lado, em outubro, no programa Face the Nation da CBS, o diretor de Tecnologia da Palantir, Shyam Sankar, descreveu o fenómeno como uma “psicose em massa” e uma “ilusão social”.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
ciência Inteligância Artificial

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