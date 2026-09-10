E-REDES está a oferecer viaturas usadas: candidaturas abertas

A E-REDES voltou a abrir o seu Programa de Doação de Viaturas Usadas, uma iniciativa que pretende apoiar autarquias, instituições e outras entidades que desenvolvem trabalho de proximidade junto das comunidades. As candidaturas para a edição de 2026 já estão abertas e podem ser submetidas até 31 de dezembro.

O programa permite que viaturas usadas da frota da E-REDES, que continuam em condições de funcionamento e conservação, sejam atribuídas a entidades que possam utilizá-las no desenvolvimento das suas atividades.

E-REDES: Quem se pode candidatar às viaturas?

De acordo com a E-REDES, o programa destina-se a instituições que prestem serviços de apoio à comunidade ou que desenvolvam atividades relacionadas com a proteção da floresta, limpeza de vegetação e reflorestação.

A iniciativa procura, assim, reforçar a capacidade de resposta destas entidades no terreno, permitindo-lhes dispor de meios de transporte para apoiar as populações e desenvolver as suas atividades.

A E-REDES explica que a doação de viaturas representa uma das faces mais visíveis do seu investimento social junto das comunidades locais.

Candidaturas estão abertas até 31 de dezembro

O período de candidaturas para 2026 decorre entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2026.

O processo é relativamente simples: as entidades interessadas devem preencher o formulário disponibilizado pela E-REDES. Nesta fase, não é necessário anexar documentos.

Depois da submissão, as candidaturas são analisadas para verificar se cumprem os critérios de elegibilidade. As entidades elegíveis entram posteriormente no processo de seleção, que inclui sorteios destinados às regiões Norte, Centro e Sul do país.

Candidatura