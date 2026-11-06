E Porque Hoje é Sexta volta numa semana de pós-Halloween e repara que muitos, afinal, continuam a assustar… de tão mau gosto!

Password: www.pplware.com

Anedotas com humor

Uma mulher estava na cama com o amante quando ouviu o marido a abrir a porta da frente. — Rápido! — disse ela. — Põe-te em pé no hall do quarto. Ela esfregou-o todo com óleo de bebé e, de seguida, espalhou-lhe pó de talco por cima. — Não te mexas enquanto eu não disser, haja o que houver! Tens de fingir que és uma estátua. — O que é isto? — perguntou o marido ao entrar no quarto. — Ah, é a estátua! — respondeu ela. — Os Silvas compraram uma, eu gostei e comprei também uma para nós. Nada mais foi dito, nem mesmo quando se foram deitar… Por volta das duas da manhã, o marido levantou-se, foi à cozinha e voltou com uma sandes e uma cerveja. — Toma! — disse ele para a estátua. — Eu estive assim dois dias em casa dos Silvas e ninguém me ofereceu porcaria nenhuma para comer!

Um advogado conduzia distraído quando, num sinal de STOP, passa sem parar, em frente a uma viatura da GNR.

GNR: – Ora muito boa tarde. Documentos e carta de condução, fáchavor…

Advogado: – Mas por quê, Sr Guarda?

GNR: – Não parou no sinal de STOP, ali atrás.

Advogado: – Eu abrandei, e como não vinha ninguém…

GNR: – Exactamente… Documentos e carta de condução, fáchavor…

Advogado: – Você sabe qual é a diferença jurídica entre abrandar e parar?

GNR: – A diferença é que a lei diz que num sinal de STOP, deve-se parar completamente. Documentos e carta de condução, fáchavor…

Advogado: – Ou não, Sr Guarda. Eu sou advogado e sei das suas limitações na interpretação de texto de lei. Proponho-lhe o seguinte: Se você conseguir explicar-me a diferença legal entre abrandar e parar, eu mostro-lhe os documentos e você pode multar-me. Senão, vou-me embora sem multa.

GNR: – Afirmativo, concordo… Pode fazer o favor de sair da viatura, Sr. Advogado?

O advogado desce e então a patrulha da GNR saca dos cacetes, e aquilo é porrada que até ferve, para cima do Advogado. Socos pra tudo quanto é lado, lambadas, biqueiradas nos dentes…

O advogado grita por socorro, e implora para pararem.

E o GNR pergunta:

– Quer que eu pare ou que abrande…!? Advogado: – PARE!… PARE!… PARE!… GNR: – Afirmativo, Documentos e carta de condução, fáchavor.

O filho pergunta ao pai:

– Pai, as mamas das mulheres são todas iguais?

– Não meu filho… Há mamas de várias formas e tipos… tipo maçã, tipo pêra, tipo cebola…

– Então e quais são as diferenças?

– As tipo maçã, são redondinhas, rijas…

– E as tipo pêra?

– São também redondas, mais ou menos rijas e mais estreitas na ponta.

– E as tipo cebola?

– Olha filho, essas são exactamente como as da tua mãe. Sempre que olho para elas, dá-me logo vontade de chorar.

Um casal foi às compras no shopping, quando, de repente, a mulher procurou pelo marido e notou que ele não estava por perto. Enfurecida, ela pegou no telemóvel e ligou para ele:

– Ó desgraçado, como é que sais assim sem me avisar para onde vais? Onde é que estás, seu morcão? Calmamente ele explica:

– Querida, lembras-te daquela joalheria onde você viste um colar de diamantes e te apaixonaste por ele, mas que no dia eu não tinha dinheiro para comprar e disse: – “Amor, um dia ele será teu!” Envergonhada pela maneira grosseira com que falou com o marido, ela abriu um sorriso de orelha a orelha, e, com os olhos brilhantes, respondeu, toda melosa:

– Ó meu amorzinho, lembro sim! Claro que estou lembrada! – Pois então – respondeu ele – estou no bar ao lado!

Videos

O adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional

Se não fossem estes testemunhos, era impossível reconhecer um burro

Jacaré invade loja e proprietário apanha um cagaço

Nem lhe custou assim tanto a viagem depois disto

Andais numa linda vida… depois ai e tal, os dentes doem…

Povo incrível que faz cenas parvas e fantásticas

Ia-lhe custando a reforma antecipada

Ele é abusado, mas ela já lá foi 10 vezes

Que tal um pezinho de dança?

Depois diz que caíste em casa

Ia ser um vídeo lindo para as redes sociais… e foi magnífico

Bom fim de semana!