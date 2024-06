É oficial! iServices abre loja fantástica na Kidzania

A iServices abriu portas na KidZania onde os mais pequenos podem ser técnicos de reparação. Com a presença de equipamentos recondicionados, acessórios e gadgets da marca, o novo espaço está pensado para consciencializar de forma interativa e divertida os mais jovens para a utilização de equipamentos, ao promover o conceito de economia circular.

Loja iServices com produtos da marca e ferramentas de reparação verdadeiras

Localizado junto ao aeroporto da KidZania, o novo espaço é a réplica perfeita das lojas iServices com a presença de produtos da marca e ferramentas de reparação verdadeiras, exceto as baterias, pois as reais são compostas por lítio. A experiência com cerca de 20 minutos é evolutiva e começa de imediato com a reparação de smartphones, substituição de baterias e as crianças vão ter a oportunidade de vender acessórios e recondicionados.

Para o CEO da iServices, Bruno Borges, esta abertura...

É uma forma de enaltecer e prestar homenagem a todos os nossos técnicos e uma excelente oportunidade de mostrar aos mais pequenos o que é o trabalho diário da iServices. O nosso objetivo é impactar as crianças e também os adultos que aqui passam nos próximos anos e que procuram uma profissão. Para além disso, os pais vão ter, diariamente, acesso a esta atividade porque vão poder obter uma película colocada pela iServices de forma gratuita (apenas aqui na Kidzania concedemos esta oferta) e para nós esta ação é importante, porque cada película é mais uma família que é impactada pela nossa atividade.

Durante a inauguração, Sérgio Correia, Diretor-Geral da KidZania Portugal, salientou que...

Para oferecer a melhor experiência aos nossos visitantes, precisamos de parceiros de excelência e, obviamente, quando podemos contar com parceiro que é líder de mercado, que tem o know-how, com foco na qualidade de serviço ao cliente faz o matching perfeito com aquilo que nós pretendemos na KidZania. E alcançámos isto com a parceria com a iServices. Estamos muito satisfeitos de poder contar com a marca e vamos não só alargar o leque de atividades na KidZania, mas também enriquecer a experiência dos nossos visitantes, porque esta atividade apresenta a particularidade de ser focada nas crianças, mas também na participação dos adultos.

Vânia Guerreiro, Diretora de Marca e Comunicação referiu que...

A componente de economia circular é igualmente muito importante para a marca de reparação multimarca, uma vez que... Na KidZania temos como objetivo alertar, de forma divertida, para a importância da gestão dos recursos da Terra durante todo o processo de reparação, nomeadamente, através da possibilidade de substituição de baterias, o que na prática prolonga sempre o ciclo de vida dos equipamentos em, pelo menos, mais 2 ou 3 anos; bem como, na compra de equipamentos recondicionados, que representam a redução no impacto ambiental e na pegada ecológica em quase 91% em comparação com a compra de equipamentos novos. Optar por comprar um equipamento recondicionado pode evitar a emissão de 25kg de gases com efeito de estufa por cada ano de utilização

Vejam o vídeo da inauguração...

A iServices nasceu em 2011, conta atualmente com mais de 200 colaboradores e está presente com mais de 40 lojas em Portugal Continental, Açores, Madeira, Ilhas Canárias e Bélgica.

A iServices contabiliza mais de vinte mil reparações por mês em equipamentos multimarca (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, entre outras) sendo ainda o representante oficial, em Portugal, da marca de drones líder do mercado global, a DJI. Antes de qualquer reparação, a iServices realiza sempre um diagnóstico gratuito e sem compromisso.