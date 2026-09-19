É legal atravessar a passadeira em cima de uma trotinete elétrica?

As trotinetes elétricas fazem hoje parte da paisagem das cidades portuguesas, mas continuam a existir dúvidas sobre as regras que lhes são aplicáveis. Uma das mais comuns é simples: pode uma pessoa atravessar uma passadeira montada numa trotinete elétrica?

A resposta exige distinguir uma passagem para peões de uma passagem destinada a velocípedes.

Uma trotinete elétrica é equiparada a um velocípede

O ponto de partida está no artigo 112.º do Código da Estrada. A lei determina que as trotinetes com motor elétrico são equiparadas a velocípedes, desde que cumpram determinadas características, nomeadamente motor com potência máxima contínua de 0,25 kW e velocidade máxima em patamar de 25 km/h.

Isto é importante porque significa que quem conduz uma destas trotinetes não é automaticamente considerado um peão.

E numa passadeira para peões?

Uma passadeira tradicional destina-se à travessia de peões. Contudo, o Código da Estrada também estabelece regras específicas para as passagens destinadas a peões e velocípedes.

O artigo 103.º do Código da Estrada determina que, ao aproximar-se de uma passagem de peões ou velocípedes sem sinalização luminosa ou agente, o condutor deve reduzir a velocidade e, se necessário, parar para deixar passar os peões ou velocípedes que já tenham iniciado a travessia.

Esta distinção é importante: a lei refere expressamente "passagem de peões ou velocípedes", não significando que uma passagem exclusivamente destinada a peões passe automaticamente a ser uma passagem para velocípedes.

No caso da trotinete elétrica, entra então em jogo o artigo 112.º: uma trotinete elétrica abrangida por este regime é equiparada a um velocípede. Já o artigo 104.º estabelece que a condução à mão de um velocípede de duas rodas é equiparada ao trânsito de peões.

Assim, numa passadeira exclusivamente destinada a peões, a solução mais segura e juridicamente clara é desmontar da trotinete e atravessar a pé, levando-a pela mão.

E se existir uma passagem para bicicletas?

Aqui a situação é diferente. Existem passagens especificamente destinadas a velocípedes, muitas vezes associadas a ciclovias e devidamente assinaladas.

Como a trotinete elétrica abrangida pelo artigo 112.º é equiparada a um velocípede, pode utilizar as infraestruturas destinadas à circulação destes veículos, respeitando naturalmente a sinalização existente.

Portanto, passadeira de peões e passagem para velocípedes não são juridicamente a mesma coisa, mesmo quando aparecem lado a lado ou fazem parte do mesmo atravessamento.

E as trotinetes sem motor?

Há ainda uma diferença curiosa na legislação. O Código da Estrada contempla a circulação de pessoas utilizando trotinetes sem motor no âmbito das regras aplicáveis aos peões.

Esta distinção ajuda a explicar por que motivo não devemos colocar automaticamente uma trotinete convencional e uma trotinete elétrica no mesmo enquadramento jurídico.

Então, qual é a regra mais simples?

Se estiver numa trotinete elétrica e encontrar uma passadeira exclusivamente para peões, deve desmontar e atravessar a pé com a trotinete pela mão.

Se existir uma passagem própria para velocípedes, poderá atravessar enquanto condutor da trotinete, respeitando as regras e a sinalização aplicáveis.

Há, portanto, um pormenor essencial: estar em cima de uma passadeira não transforma automaticamente o condutor de uma trotinete elétrica num peão.