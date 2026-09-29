Drones de fibra ótica conseguem derrubar helicóptero russo Ka-52 de milhões de euros

A guerra na Ucrânia continua a transformar o campo de batalha num verdadeiro laboratório de inovação tecnológica. Um dos exemplos mais recentes envolve um pequeno drone FPV controlado através de fibra ótica que conseguiu atingir um helicóptero russo Ka-52 “Alligator”, uma aeronave avaliada em vários milhões de euros.

O incidente aconteceu em março, na região de Donetsk, perto de Nadiivka, no setor de Pokrovsk. Segundo fontes ucranianas, o ataque foi realizado por operadores do batalhão “Predators of the Heights”, integrado na 59.ª Brigada de Assalto.

Um drone relativamente simples contra um helicóptero de milhões

O sistema utilizado terá sido um General Chereshnya OPTIX, um drone FPV equipado com uma ligação por fibra ótica. De acordo com o fabricante, existem diferentes configurações deste equipamento, com bobinas de fibra que podem atingir distâncias entre 15 e 35 quilómetros.

Ao contrário dos drones FPV convencionais, que dependem de comunicações rádio, os modelos de fibra ótica mantêm uma ligação física entre o drone e o operador através de um cabo extremamente fino.

Esta característica oferece uma vantagem importante num cenário onde a guerra eletrónica tem um papel cada vez maior: as comunicações não dependem de um sinal rádio que possa ser facilmente bloqueado por sistemas de interferência eletrónica.

Existem, naturalmente, compromissos. O cabo acrescenta peso ao sistema, pode partir-se ou ficar preso e limita algumas das características de voo. Ainda assim, a tecnologia tem vindo a ganhar importância precisamente pela resistência à guerra eletrónica.

O Ka-52 estava em voo

As imagens divulgadas pelas forças ucranianas mostram dois helicópteros a voar a baixa altitude. O drone FPV aproxima-se de um deles e consegue atingir o Ka-52.

O ataque provocou a queda da aeronave, num episódio que foi descrito por várias fontes como o primeiro caso conhecido de um Ka-52 destruído por um drone durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O Ka-52 “Alligator” é um helicóptero russo de reconhecimento e ataque desenvolvido para missões contra forças terrestres e veículos blindados. A estimativa do seu custo varia consoante a fonte e configuração, sendo frequentemente apontado para a ordem dos 16 milhões de dólares.

A guerra dos drones está a mudar

O episódio demonstra uma das tendências mais relevantes da guerra na Ucrânia: a utilização de sistemas relativamente baratos para atingir equipamentos militares de elevado valor.

Os drones FPV já são utilizados em grande escala para atacar veículos, posições e equipamento militar. A introdução de ligações por fibra ótica acrescenta uma nova dimensão, permitindo operar em ambientes onde a guerra eletrónica poderia comprometer um drone convencional.

Não significa, contudo, que os helicópteros tenham perdido a sua utilidade. Estas aeronaves continuam a desempenhar funções que os pequenos drones não conseguem substituir, nomeadamente transporte, reconhecimento e utilização de diferentes tipos de armamento.

O que está a mudar é o risco associado à utilização de aeronaves tripuladas perto da linha da frente. Um drone relativamente pequeno pode aproximar-se de uma aeronave e explorar uma oportunidade que anteriormente poderia exigir sistemas antiaéreos muito mais sofisticados.

A evolução dos drones de fibra ótica mostra, assim, que a inovação no campo de batalha não depende apenas de equipamentos cada vez maiores e mais caros. Em determinadas situações, um sistema pequeno, preciso e resistente à guerra eletrónica pode representar uma ameaça significativa para plataformas militares de milhões de euros.