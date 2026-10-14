DNS: o sistema quase “invisível” que faz a Internet funcionar

Quando escreve um endereço como www.pplware.com no navegador, espera que a página seja apresentada em poucos segundos. Mas como é que o computador sabe a que servidor se deve ligar? A resposta está no DNS (Domain Name System), um dos sistemas fundamentais para o funcionamento da Internet.

Sem o DNS, teríamos de memorizar endereços IP para aceder aos sites, em vez de utilizarmos nomes de domínio fáceis de recordar.

O que é o DNS?

O DNS é um sistema distribuído e hierárquico que permite associar nomes de domínio a diferentes tipos de informação, incluindo endereços IP. Funciona, de forma simplificada, como uma espécie de lista telefónica da Internet: traduz nomes que as pessoas conseguem memorizar em informação que os equipamentos utilizam para comunicar.

Por exemplo, quando acede a www.exemplo.com , o computador precisa de descobrir o endereço IP associado ao nome. Esse endereço pode pertencer a um servidor que aloja o site ou a uma infraestrutura de distribuição de conteúdos, como uma CDN.

O DNS não serve apenas para encontrar sites. Também é utilizado para encaminhar correio eletrónico, validar determinadas configurações de serviços e publicar informações relacionadas com a segurança e a gestão dos domínios.

Como funciona uma consulta DNS?

O processo começa quando o utilizador escreve um endereço no navegador. Se o sistema ainda não conhecer o endereço IP correspondente, terá de realizar uma consulta DNS.

De forma simplificada, o processo decorre da seguinte forma:

O utilizador introduz o endereço: escreve, por exemplo, www.exemplo.com no navegador. O sistema verifica a cache: o sistema operativo e o navegador podem já ter guardado uma resposta DNS válida. Se existir, a consulta poderá terminar nesta fase. É contactado um resolvedor DNS: se não existir uma resposta em cache, o computador consulta normalmente um resolver disponibilizado pelo fornecedor de Internet, pela organização ou por um serviço público de DNS. O resolvedor procura a resposta: caso não tenha a informação em cache, pode consultar os servidores DNS responsáveis pela hierarquia do domínio. É obtido o endereço IP: depois de encontrar a resposta, o resolvedor devolve-a ao computador. O navegador estabelece a ligação: com o endereço IP disponível, o navegador pode iniciar a comunicação com o servidor, recorrendo a HTTP ou HTTPS.

É importante perceber que o DNS não transporta a página web. A sua função é ajudar a encontrar o destino. A transferência dos conteúdos acontece posteriormente, através dos protocolos de comunicação utilizados pelo serviço.

Que servidores participam no processo?

O DNS assenta numa arquitetura hierárquica, na qual diferentes tipos de servidores desempenham funções específicas.

Tipo de servidor Função Resolvedor recursivo Recebe as consultas dos clientes e procura uma resposta, recorrendo à cache ou a outros servidores DNS. Servidores raiz (Root DNS) Indicam quais os servidores responsáveis pelos domínios de topo, como .com , .org ou .pt . Servidores TLD Gerem a informação de delegação dos domínios de topo, indicando os servidores autoritativos dos domínios consultados. Servidores autoritativos Disponibilizam as respostas oficiais para as zonas DNS pelas quais são responsáveis.

Imagine que pretende descobrir o endereço IP de www.exemplo.com . Se o resolvedor não tiver a resposta em cache, poderá começar por consultar um servidor raiz, que o encaminha para os servidores do domínio .com . Estes indicam os servidores autoritativos de exemplo.com , que poderão fornecer a informação necessária.

Na prática, os servidores raiz e TLD não precisam de conhecer o endereço IP final do site. A sua função é orientar a consulta para o nível seguinte da hierarquia.

Que tipos de registos DNS existem?

O DNS não guarda apenas endereços IP. A informação é organizada em registos, cada um com uma finalidade específica.

Registo Função Exemplo de utilização A Associa um nome a um endereço IPv4. www.exemplo.com → 192.0.2.10 AAAA Associa um nome a um endereço IPv6. Um servidor acessível através de IPv6. CNAME Cria um alias para outro nome de domínio. loja.exemplo.com aponta para outro nome. MX Identifica os servidores responsáveis pela receção de correio eletrónico. Encaminhamento de mensagens para o domínio. NS Identifica os servidores DNS autoritativos de uma zona. Delegação da gestão DNS de um domínio. TXT Publica informação textual associada a um nome. Configurações SPF, verificações de domínio e outros dados. PTR Permite consultas inversas, associando um endereço IP a um nome. Resolução inversa de um endereço IP. SOA Contém informação administrativa sobre uma zona DNS. Servidor principal, contacto administrativo e parâmetros da zona. CAA Define quais as autoridades certificadoras autorizadas a emitir certificados para um domínio. Restringir a emissão de certificados TLS.

Os exemplos de endereços IP da tabela são ilustrativos. O endereço efetivamente devolvido depende da configuração do domínio e pode variar conforme a localização, a infraestrutura ou o serviço utilizado.

Como consultar o DNS de um domínio?

É possível observar o funcionamento do DNS sem recorrer a ferramentas especializadas de segurança. Nos sistemas Linux e macOS, por exemplo, os comandos dig e nslookup permitem consultar registos DNS.

Para consultar os registos associados a um domínio:

dig exemplo.com

Para consultar apenas o endereço IPv4:

dig exemplo.com A

Para consultar o endereço IPv6:

dig exemplo.com AAAA

Para verificar os servidores responsáveis pelo correio eletrónico:

dig exemplo.com MX

Também é possível consultar os servidores de nomes:

dig exemplo.com NS

Em alternativa, pode utilizar-se:

nslookup exemplo.com

Estes comandos permitem verificar as respostas devolvidas pelo resolvedor configurado no sistema. Para investigações mais aprofundadas, é possível consultar servidores específicos, analisar a cadeia de delegação ou comparar respostas obtidas a partir de diferentes resolvedores.