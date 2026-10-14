DNS: o sistema quase “invisível” que faz a Internet funcionar
Quando escreve um endereço como
www.pplware.com no navegador, espera que a página seja apresentada em poucos segundos. Mas como é que o computador sabe a que servidor se deve ligar? A resposta está no DNS (Domain Name System), um dos sistemas fundamentais para o funcionamento da Internet.
Sem o DNS, teríamos de memorizar endereços IP para aceder aos sites, em vez de utilizarmos nomes de domínio fáceis de recordar.
O que é o DNS?
O DNS é um sistema distribuído e hierárquico que permite associar nomes de domínio a diferentes tipos de informação, incluindo endereços IP. Funciona, de forma simplificada, como uma espécie de lista telefónica da Internet: traduz nomes que as pessoas conseguem memorizar em informação que os equipamentos utilizam para comunicar.
Por exemplo, quando acede a
www.exemplo.com, o computador precisa de descobrir o endereço IP associado ao nome. Esse endereço pode pertencer a um servidor que aloja o site ou a uma infraestrutura de distribuição de conteúdos, como uma CDN.
O DNS não serve apenas para encontrar sites. Também é utilizado para encaminhar correio eletrónico, validar determinadas configurações de serviços e publicar informações relacionadas com a segurança e a gestão dos domínios.
Como funciona uma consulta DNS?
O processo começa quando o utilizador escreve um endereço no navegador. Se o sistema ainda não conhecer o endereço IP correspondente, terá de realizar uma consulta DNS.
De forma simplificada, o processo decorre da seguinte forma:
- O utilizador introduz o endereço: escreve, por exemplo,
www.exemplo.comno navegador.
- O sistema verifica a cache: o sistema operativo e o navegador podem já ter guardado uma resposta DNS válida. Se existir, a consulta poderá terminar nesta fase.
- É contactado um resolvedor DNS: se não existir uma resposta em cache, o computador consulta normalmente um resolver disponibilizado pelo fornecedor de Internet, pela organização ou por um serviço público de DNS.
- O resolvedor procura a resposta: caso não tenha a informação em cache, pode consultar os servidores DNS responsáveis pela hierarquia do domínio.
- É obtido o endereço IP: depois de encontrar a resposta, o resolvedor devolve-a ao computador.
- O navegador estabelece a ligação: com o endereço IP disponível, o navegador pode iniciar a comunicação com o servidor, recorrendo a HTTP ou HTTPS.
É importante perceber que o DNS não transporta a página web. A sua função é ajudar a encontrar o destino. A transferência dos conteúdos acontece posteriormente, através dos protocolos de comunicação utilizados pelo serviço.
Que servidores participam no processo?
O DNS assenta numa arquitetura hierárquica, na qual diferentes tipos de servidores desempenham funções específicas.
|Tipo de servidor
|Função
|Resolvedor recursivo
|Recebe as consultas dos clientes e procura uma resposta, recorrendo à cache ou a outros servidores DNS.
|Servidores raiz (Root DNS)
|Indicam quais os servidores responsáveis pelos domínios de topo, como
.com,
.org ou
.pt.
|Servidores TLD
|Gerem a informação de delegação dos domínios de topo, indicando os servidores autoritativos dos domínios consultados.
|Servidores autoritativos
|Disponibilizam as respostas oficiais para as zonas DNS pelas quais são responsáveis.
Imagine que pretende descobrir o endereço IP de
www.exemplo.com. Se o resolvedor não tiver a resposta em cache, poderá começar por consultar um servidor raiz, que o encaminha para os servidores do domínio
.com. Estes indicam os servidores autoritativos de
exemplo.com, que poderão fornecer a informação necessária.
Na prática, os servidores raiz e TLD não precisam de conhecer o endereço IP final do site. A sua função é orientar a consulta para o nível seguinte da hierarquia.
Que tipos de registos DNS existem?
O DNS não guarda apenas endereços IP. A informação é organizada em registos, cada um com uma finalidade específica.
|Registo
|Função
|Exemplo de utilização
|A
|Associa um nome a um endereço IPv4.
www.exemplo.com →
192.0.2.10
|AAAA
|Associa um nome a um endereço IPv6.
|Um servidor acessível através de IPv6.
|CNAME
|Cria um alias para outro nome de domínio.
loja.exemplo.com aponta para outro nome.
|MX
|Identifica os servidores responsáveis pela receção de correio eletrónico.
|Encaminhamento de mensagens para o domínio.
|NS
|Identifica os servidores DNS autoritativos de uma zona.
|Delegação da gestão DNS de um domínio.
|TXT
|Publica informação textual associada a um nome.
|Configurações SPF, verificações de domínio e outros dados.
|PTR
|Permite consultas inversas, associando um endereço IP a um nome.
|Resolução inversa de um endereço IP.
|SOA
|Contém informação administrativa sobre uma zona DNS.
|Servidor principal, contacto administrativo e parâmetros da zona.
|CAA
|Define quais as autoridades certificadoras autorizadas a emitir certificados para um domínio.
|Restringir a emissão de certificados TLS.
Os exemplos de endereços IP da tabela são ilustrativos. O endereço efetivamente devolvido depende da configuração do domínio e pode variar conforme a localização, a infraestrutura ou o serviço utilizado.
Como consultar o DNS de um domínio?
É possível observar o funcionamento do DNS sem recorrer a ferramentas especializadas de segurança. Nos sistemas Linux e macOS, por exemplo, os comandos
dig e
nslookup permitem consultar registos DNS.
Para consultar os registos associados a um domínio:
dig exemplo.com
Para consultar apenas o endereço IPv4:
dig exemplo.com A
Para consultar o endereço IPv6:
dig exemplo.com AAAA
Para verificar os servidores responsáveis pelo correio eletrónico:
dig exemplo.com MX
Também é possível consultar os servidores de nomes:
dig exemplo.com NS
Em alternativa, pode utilizar-se:
nslookup exemplo.com
Estes comandos permitem verificar as respostas devolvidas pelo resolvedor configurado no sistema. Para investigações mais aprofundadas, é possível consultar servidores específicos, analisar a cadeia de delegação ou comparar respostas obtidas a partir de diferentes resolvedores.
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