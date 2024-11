DIGI em Portugal: Preços podem baixar “no imediato”, mas…

Será hoje que a romena DIGI entrará no mercado português. A expectativa é muita tanto para os possíveis clientes como para a concorrência. O presidente executivo da NOS admite que a entrada da DIGI no mercado português pode levar a uma baixa de preços “no imediato”. Mas isso será bom?

Entrada da DIGI terá consequências terríveis para o país

Miguel Almeida considera que haverá “consequências terríveis para o país a médio e longo prazo”, por considerar que [a baixa de preços] “vai pôr em causa o investimento sustentável” do setor das telecomunicações.

A entrada desse ‘player’ [Digi] tem consequências terríveis para o país a médio e longo prazo, porque vai pôr em causa o investimento sustentável do setor. Se é verdade que nas tecnologias atuais Portugal é líder na Europa, eu posso garantir que nas tecnologias do futuro estaremos na cauda porque não haverá condições de investir.

Miguel Almeida, Presidente executivo da NOS.

Em declarações ao Jornal de Negócios, o Presidente executivo da NOS refere que “Estamos a falar de uma entidade que a melhor característica que tem é a opacidade“.

Miguel Almeida também lança criticas à ANACOM, por não se preocupar com a sustentabilidade do investimento, reforçando que Portugal estará “na cauda” da Europa nas tecnologias do futuro “porque não haverá condições de investir”. O CEO da NOS refere que “essencialmente” é preciso rever as políticas de concorrência.

A DIGI é uma empresa de telecomunicações com raízes na Roménia que atua principalmente na Europa, oferecendo serviços de comunicações móveis, Internet e TV. A empresa é conhecida por fornecer serviços de telecomunicações com uma boa relação custo-benefício, muitas vezes com preços competitivos e pacotes atraentes para os seus clientes.

A DIGI Communications entrou no nosso país após ter adquirido oito lotes de frequências entre 800 MHx e 3600MHz por 67 milhões de euros em 2022. A empresa tem já vários colaboradores em Portugal e o objetivo é fornecer os melhores serviços de telecomunicações ao mais baixo preço.

A operadora é conhecida pela sua estratégia de preços agressiva, procurando oferecer serviços a preços mais baixos do que muitos dos seus concorrentes. Isso pode incluir pacotes de serviços combinados e ofertas especiais. Pode saber mais aceda aqui.