As apps são um elemento essencial do Android e de muitos outros sistemas operativos móveis. Trazem novas funcionalidades e retiram muito mais dos smartphones, reinventando-os e dando-lhes funcionalidades que até então não estavam presentes.

Claro que dada a sua importância, importa tê-las atualizadas e nas mais recentes versões. Se é normal usar a app da loja da Google para o Android, porque não usar diretamente um toque e ter acesso direto a esta área? Vamos ver como o fazer.

Atualizações? Basta um toque para saber

A Play Store concentra todas as opções e configurações que o utilizador necessita para as apps. É aqui que vai encontrar as novidades e também as atualizações que vão surgindo ara as apps que temos instaladas e usamos todos os dias.

Claro que a Play Store não é um local que visitamos todos os dias e assim nem sempre sabemos se existem atualizações. Claro que a Google oferece no Android uma forma simples de fazer esta consulta, usando uma funcionalidade que a maioria não utiliza.

Carregar de forma continua no ecrã para o menu

Falamos do menu escondido que cada app tem ao ficarem a carregar no seu ícone. Se a maioria tem apenas a opção de remover, no caso da Play Store temos acesso a um menu mais alargado. Aqui podemos aproveitar uma das opções e assim aceder a “as minhas apps”.

Este simples atalho dá acesso direto às apps do Android que precisam de ser atualizadas e que têm essa nova versão disponível. No primeiro momento o Android irá fazer a consulta aos servidores da Google e assim identificar as que estão presentes.

A lista de apps fica logo presente

Resta apenas, no final, indicar quais as apps que querem atualizar. Podem escolher uma a uma ou dicar ao Android que querem que todas sejam tratadas. Entretanto, podem continuar a usar o smartphone para outras tarefas.

Esta é uma solução para ter acesso rápido à área onde a app da Play Store trata das atualizações. Rapidamente e com um simples toque conseguem tratar de tudo e saber o que está por tratar no smartphone.