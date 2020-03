Dica – Como comprimir e descomprimir ficheiros no iPhone ou iPad

Esta é uma dica muito simples, que provavelmente todos saberiam, mas de facto há muita gente que desconhece. Chegou-nos ao Consultório um pedido de sugestão de apps para zipar ficheiros no iOS. Bom, a Apple tem muitas ferramentas nativas, só que as pessoas podem desconhecer onde se encontram.

Assim, deixamos um pequeno guia simples só para mostrar como os utilizadores Apple podem usar o iPad ou o iPhone para comprimir e descomprimir ficheiros.

Dica para iOS e iPadOS: comprimir e descomprimir ficheiros

O utilizador pode criar facilmente ficheiros zip no iPhone e iPad de qualquer documento, imagem ou pasta recorrendo à app Ficheiros. Por exemplo, se tivermos um documento que queiramos comprimir, eventualmente depois partilhar ou arquivar, podemos fazer um .zip com facilidade. E não precisamos de qualquer software extra.

O resultado é tal e qual como esperado. Conforme podemos ver, o zip fica funcional na aplicação Ficheiros e está acessível localmente, via servidor remoto, dispositivo externo ou no iCloud Drive. Assim, este guia mostrará as etapas para criar um ficheiros zip no iPhone ou iPad, que é o processo de comprimir um ficheiro, pasta ou vários ficheiros num único zip.

Passo a passo:

Abrir a app Ficheiros no iPhone ou iPad Ir até ao ficheiro ou pasta que queremos comprimir. Este ficheiro ou pasta poderá estar localizado localmente ou na Cloud, via iCloud Drive. Tocar e segurar no ficheiro ou pasta que queremos criar um zip e escolhemos Comprimir no menu pop-up. Agora aguardamos alguns instantes e o ficheiro zip recém-criado aparecerá na mesma pasta da app Ficheiro. Agora poderá partilhar o .zip criado. Pode também mover ou copiar. Dentro do iCloud Drive estará acessível de qualquer computador.

Esta funcionalidade foi introduzida nas versões recentes do iOS e iPadOS. Portanto, se estiver a usar uma versão antiga, poderá não ter estas funcionalidades. Além disso, deixamos igualmente a sugestão para outras opções que aparecerão no menu pop-up que aparece quando o invocamos com um clique mais longo. Pode ter algo útil.