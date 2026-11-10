Dias Black Friday PTisp: até 80% de desconto em alojamento e domínios desde 3,99 €/ano
A PTisp lançou uma campanha especial de Black Friday com descontos em serviços de alojamento Web e WordPress. Há também domínios a partir de 3,99 euros por ano.
A Black Friday é uma das épocas do ano mais aguardadas por quem procura oportunidades para comprar tecnologia ou investir em novos projetos digitais. A pensar nisso, a PTisp apresenta uma campanha especial com descontos que podem chegar aos 80% em serviços de alojamento Web e WordPress.
A oferta destina-se tanto a quem pretende lançar o seu primeiro site como a empresas e profissionais que procuram melhorar a infraestrutura dos seus projetos online.
Alojamento WordPress com descontos até 80%
Uma das principais ofertas da campanha é o alojamento WordPress, que apresenta descontos até 80%.
Esta solução inclui ferramentas que procuram simplificar a criação e gestão de um site, nomeadamente funcionalidades de criação assistida por Inteligência Artificial (IA).
Entre as características disponibilizadas encontram-se:
- Criação de sites assistida por Inteligência Artificial;
- Domínio gratuito durante o primeiro ano, nos planos elegíveis;
- Certificado SSL incluído;
- Proteção através da solução Imunify360;
- Backups automáticos com JetBackup.
A proposta procura facilitar o lançamento de sites, blogs e páginas empresariais, reunindo num único serviço várias ferramentas essenciais para colocar um projeto online.
Alojamento Web com descontos até 78%
Para quem procura uma solução de alojamento mais tradicional, a PTisp disponibiliza também descontos até 78% nos seus planos de alojamento Web.
Neste caso, a oferta inclui características orientadas para o desempenho e para a gestão simplificada dos serviços.
Entre os destaques estão:
- Armazenamento em discos NVMe;
- Painel de controlo cPanel;
- Domínio gratuito durante um ano, nos planos elegíveis;
- Certificado SSL incluído;
- Suporte técnico especializado.
Os discos NVMe permitem obter velocidades de acesso aos dados superiores às soluções de armazenamento tradicionais, podendo contribuir para melhorar o desempenho dos sites alojados.
Domínios a partir de 3,99 euros por ano
A campanha inclui ainda descontos no registo de domínios, com preços a partir de 3,99 euros por ano.
Estão abrangidas várias extensões, incluindo .pt, .com e .eu, permitindo escolher um endereço adequado a projetos pessoais, profissionais ou empresariais.
O domínio é um dos elementos fundamentais de qualquer presença digital, sendo importante escolher um nome simples, fácil de memorizar e relacionado com a identidade do projeto.
Black Friday: uma oportunidade para lançar novos projetos
Com descontos até 80% no alojamento WordPress, até 78% no alojamento Web e domínios desde 3,99 euros por ano, a campanha da PTisp apresenta várias opções para quem pretende criar ou renovar a sua presença online.
Os interessados podem consultar as diferentes soluções e verificar os planos abrangidos, os preços promocionais e as condições de renovação diretamente no site da empresa.
Mais informações: PTisp – Campanha Black Friday
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