Dias Black Friday PTisp: até 80% de desconto em alojamento e domínios desde 3,99 €/ano

A PTisp lançou uma campanha especial de Black Friday com descontos em serviços de alojamento Web e WordPress. Há também domínios a partir de 3,99 euros por ano.

A Black Friday é uma das épocas do ano mais aguardadas por quem procura oportunidades para comprar tecnologia ou investir em novos projetos digitais. A pensar nisso, a PTisp apresenta uma campanha especial com descontos que podem chegar aos 80% em serviços de alojamento Web e WordPress.

A oferta destina-se tanto a quem pretende lançar o seu primeiro site como a empresas e profissionais que procuram melhorar a infraestrutura dos seus projetos online.

Alojamento WordPress com descontos até 80%

Uma das principais ofertas da campanha é o alojamento WordPress, que apresenta descontos até 80%.

Esta solução inclui ferramentas que procuram simplificar a criação e gestão de um site, nomeadamente funcionalidades de criação assistida por Inteligência Artificial (IA).

Entre as características disponibilizadas encontram-se:

Criação de sites assistida por Inteligência Artificial;

Domínio gratuito durante o primeiro ano, nos planos elegíveis;

Certificado SSL incluído;

Proteção através da solução Imunify360;

Backups automáticos com JetBackup.

A proposta procura facilitar o lançamento de sites, blogs e páginas empresariais, reunindo num único serviço várias ferramentas essenciais para colocar um projeto online.

Alojamento Web com descontos até 78%

Para quem procura uma solução de alojamento mais tradicional, a PTisp disponibiliza também descontos até 78% nos seus planos de alojamento Web.

Neste caso, a oferta inclui características orientadas para o desempenho e para a gestão simplificada dos serviços.

Entre os destaques estão:

Armazenamento em discos NVMe;

Painel de controlo cPanel;

Domínio gratuito durante um ano, nos planos elegíveis;

Certificado SSL incluído;

Suporte técnico especializado.

Os discos NVMe permitem obter velocidades de acesso aos dados superiores às soluções de armazenamento tradicionais, podendo contribuir para melhorar o desempenho dos sites alojados.

Domínios a partir de 3,99 euros por ano

A campanha inclui ainda descontos no registo de domínios, com preços a partir de 3,99 euros por ano.

Estão abrangidas várias extensões, incluindo .pt, .com e .eu, permitindo escolher um endereço adequado a projetos pessoais, profissionais ou empresariais.

O domínio é um dos elementos fundamentais de qualquer presença digital, sendo importante escolher um nome simples, fácil de memorizar e relacionado com a identidade do projeto.

Black Friday: uma oportunidade para lançar novos projetos

Com descontos até 80% no alojamento WordPress, até 78% no alojamento Web e domínios desde 3,99 euros por ano, a campanha da PTisp apresenta várias opções para quem pretende criar ou renovar a sua presença online.

Os interessados podem consultar as diferentes soluções e verificar os planos abrangidos, os preços promocionais e as condições de renovação diretamente no site da empresa.

Mais informações: PTisp – Campanha Black Friday