Descoberta feita em Lisboa pode abrir novos caminhos ao estudo da doença de Alzheimer

Investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) descobriram, em ensaios laboratoriais, que fragmentos de anticorpos conseguem bloquear diferentes etapas da agregação da proteína Tau, um processo ligado a várias doenças neurodegenerativas.

Uma equipa de investigadores da FCUL identificou nanocorpos capazes de interferir com a agregação da proteína Tau, num trabalho coordenado pelo professor Cláudio M. Gomes, desenvolvido no BioISI – Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas e publicado na Communications Biology.

As proteínas tau são proteínas abundantes nos neurónios do sistema nervoso central, onde desempenham uma função importante na estabilização dos microtúbulos, estruturas tubulares presentes no citoplasma das células que contribuem para a sua organização e para o transporte de substâncias no seu interior. Quando funcionam normalmente, ajudam a manter a integridade e o funcionamento das células nervosas.

Contudo, em certas condições, a Tau deixa de estabilizar bem os microtúbulos e acumula-se sob a forma de agregados, o que está associado ao desenvolvimento de várias doenças neurodegenerativas, entre as quais a doença de Alzheimer, podendo conduzir a estados de demência.

Os nanocorpos são pequenos fragmentos de anticorpos, com cerca de um décimo do tamanho dos anticorpos convencionais, e existem naturalmente em animais como as lamas e os camelos. Tecnicamente designados anticorpos de domínio único, são muito mais pequenos e simples do que os anticorpos tradicionais.

Como se chegou aos resultados

A investigação não tinha como objetivo inicial estudar a Tau. A equipa procurava compreender melhor a ação da S100B, uma proteína naturalmente presente no cérebro que exerce uma função protetora, ajudando a controlar a agregação de outras proteínas. Para isso, os cientistas desenvolveram nanocorpos específicos para a S100B e, ao analisarem o comportamento destas moléculas, verificaram que algumas conseguiam também reconhecer diretamente a Tau e interferir com o seu processo de agregação.

Nos ensaios realizados, foram selecionados três nanocorpos capazes de inibir a agregação da Tau, ainda que com diferentes níveis de eficácia. Um deles destacou-se por bloquear de forma particularmente eficiente uma das principais vias responsáveis pela formação de novos agregados e, no modelo celular utilizado pela equipa, essa ação levou à supressão total da agregação e da propagação da proteína.

Como a ação destes nanocorpos se assemelha à dos chaperões moleculares, proteínas que ajudam outras proteínas a manter uma estrutura estável e funcional e evitam que se organizem de forma incorreta ou formem acumulações potencialmente prejudiciais, os investigadores designaram-nos “nanocorpos inspirados em chaperões”.

Esta descoberta inesperada fornece novas ferramentas biológicas para compreender e controlar a agregação da Tau e poderá inspirar futuras estratégias terapêuticas. É um exemplo de como a ciência fundamental, guiada pela curiosidade, pode abrir caminhos que não estavam inicialmente previstos.



Cláudio M. Gomes, professor na FCUL

Ainda não é um tratamento

Apesar dos resultados promissores, os investigadores sublinham que os nanocorpos não representam, para já, uma terapêutica para a doença de Alzheimer. O trabalho encontra-se numa fase de investigação fundamental e, para já, estas moléculas funcionam como novas ferramentas biológicas, que permitem estudar com maior precisão a forma como a Tau se agrega e se propaga entre as células.

Os próximos passos passam por testar os nanocorpos em agregados de Tau obtidos a partir de tecido cerebral humano e por avaliar, em modelos neuronais, se a redução da agregação da proteína é suficiente para proteger as células dos efeitos tóxicos associados a este processo.

A investigação contou com a colaboração de investigadores do i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, na Universidade do Porto, da Universidade de Lille, em França, e da Vrije Universiteit Brussel, na Bélgica.