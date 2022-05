Foi em julho de 2019 que a Google apresentou a Gallery Go, uma versão de galeria tipo Google Fotos, mas mais leve, a pensar nos smartphones com menos RAM e acesso mais fraco a ligações de internet, principalmente para aqueles com Android Go integrado.

Agora esta app muda de nome para Gallery e depois do fim anunciado do YouTube Go é levantada a questão sobre o futuro do Android Go.

A Google anunciou há poucas semanas que a app YouTube Go iria desaparecer, com a justificação de que as ligações à internet no mundo melhoraram muito e a própria app do YouTube está muito mais otimizada para os diferentes dispositivos. Além disso, existem cada vez mais opções de smartphones no mercado com preços bastante acessíveis já com relativa boa disponibilidade de memória RAM.

Ora, esta justificação poderá ser válida para outros serviços "lite" disponíveis. Agora a app Galeria Go (Gallery Go) viu o seu nome atualizado na Play Store apenas para Galeria.

A app Galeria Go foi criada em meados de 2019 focada essencialmente para a utilização offline. A app estava disponível com menos de 10 MB e permitia organizar a biblioteca de fotos por pessoas, animais, natureza, entre outros recursos interessantes, nomeadamente edição básica das imagens.

Com a versão 1.8.8.436428459, a app agora é chamada apenas de "Galeria". O "Go" foi removido do ícone/nome, barra de apps e listagem da Play Store. Com mais de 100 milhões de downloads, é uma das poucas apps Go disponíveis para todos os dispositivos.

O que irá acontecer ao Android Go?

O Android Go foi lançado com o Android 8 (Oreo) em 2017, como uma versão otimizada do SO para dispositivos de entrada de gama, tendo ganho apps exclusivamente desenhadas para ele. Desde então que temos visto várias marcas a lançar smartphones com 1 GB de RAM de muito baixo custo, com este serviço integrado.

Contudo, estes indícios parecem fazer crer que a Google poderá matar o Android Go muito em breve.