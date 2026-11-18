Uma publicação na rede social X está a alertar para a alegada disponibilização de uma base de dados com 55 mil registos associados ao Novo Banco num fórum clandestino da Dark Web. A informação estará a ser colocada à venda por 4500 dólares (cerca de 3900 euros), mas a sua autenticidade ainda não foi confirmada.

De acordo com a informação divulgada pela conta Daily Dark Web, um vendedor estará a oferecer cerca de 55 mil registos que alegadamente pertencem a clientes do Novo Banco, uma das principais instituições bancárias a operar em Portugal.

A publicação refere que a informação disponibilizada poderá incluir vários dados pessoais dos clientes, nomeadamente:

Nome completo;

Número de telefone;

Endereço de e-mail;

Número de Identificação Fiscal (NIF);

Morada;

Localidade;

Código postal.

🇵🇹 🚨 PORTUGAL — NOVO BANCO CUSTOMER LEADS ALLEGEDLY FOR SALE, 55K RECORDS A seller on an underground forum is offering 55,000 "leads" allegedly tied to Novo Banco, one of Portugal’s largest banks. Claimed fields: full names, phone numbers, emails, Portuguese tax IDs (NIF), street addresses, cities and postcodes. Asking price: $4,500. ⚠️ Analyst Note: Name + phone + NIF combinations are prime material for bank-impersonation calls and SMS phishing. Unverified claim; the data may come from a third party, not the bank’s own systems. Novo Banco has not commented. #DDW #DarkWeb #Portugal #DataBreach #Banking — Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) November 17, 2026

Dados podem ser utilizados em campanhas de fraude bancária

Caso a informação seja legítima, os dados poderão ser utilizados por cibercriminosos para desenvolver campanhas de fraude direcionadas.

Ao disporem de informações pessoais concretas, os atacantes conseguem construir mensagens e chamadas telefónicas mais credíveis, fazendo-se passar por funcionários do banco ou por entidades oficiais.

Uma chamada em que o interlocutor conhece o nome completo, o número de contribuinte e a morada da vítima pode transmitir uma falsa sensação de legitimidade, aumentando a probabilidade de esta revelar informações adicionais ou seguir instruções fraudulentas.

Importa, contudo, salientar que a origem dos dados não está confirmada. A informação poderá ter sido obtida através de sistemas de terceiros ou de outras fontes, não existindo, nesta fase, evidências que permitam concluir que os sistemas informáticos do Novo Banco foram comprometidos.

Novo Banco ainda não confirmou o incidente

Até ao momento, a publicação que divulgou a alegada venda não apresenta provas independentes que permitam confirmar a autenticidade dos 55 mil registos. Também não é possível determinar se os dados são recentes, se correspondem efetivamente a clientes do Novo Banco ou se foram recolhidos através de outras fontes.

A eventual exposição de informação pessoal desta natureza merece atenção, sobretudo pelo potencial de utilização em esquemas de fraude e roubo de identidade.

Recomendação: os clientes devem estar particularmente atentos a chamadas telefónicas, SMS e e-mails que solicitem dados pessoais, credenciais de acesso ou códigos de autenticação. Mesmo quando o interlocutor demonstra conhecer informações verdadeiras sobre o cliente, isso não significa que seja efetivamente um representante do banco.