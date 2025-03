Cuidado com a rede Wi-Fi à qual se liga. Num aeroporto centenas de pessoas foram roubadas

Ligar-se a redes Wi-Fi públicas sem precaução pode sair caro, e um cibercriminoso na Austrália demonstrou isso, fazendo milhares de vítimas.

Com os conselhos de cibersegurança acontece uma coisa: só os levamos a sério quando sofremos as consequências de os ignorar. Certamente, já leu ou ouviu a recomendação de nunca se ligar a redes Wi-Fi abertas, especialmente em locais movimentados.

Pois bem, há quem já tenha pago o preço por isso. O caso aconteceu no ano passado num aeroporto australiano e, embora as autoridades já tenham detido um suspeito, milhares de passageiros terão exposto os seus dados a um cibercriminoso. E era algo que podia ter sido evitado facilmente.

O crime na Austrália como exemplo dos perigos do Wi-Fi público

A AFP (Polícia Federal Australiana) anunciou há alguns meses uma operação que resultou na detenção de um homem de 42 anos, acusado de crimes cibernéticos. Enquanto aguarda julgamento para determinar a sua culpa ou inocência, os factos que lhe são atribuídos estão diretamente ligados ao uso de redes Wi-Fi públicas.

Presumivelmente, este indivíduo terá acedido ilegalmente aos dados de centenas de viajantes em aeroportos australianos. Tudo graças à criação de uma rede Wi-Fi aberta com um nome que fazia crer tratar-se da rede oficial do aeroporto. No entanto, como se pode ver, não era.

A AFP afirma que as vítimas desta rede Wi-Fi maliciosa terão sido encaminhadas para um site falso do aeroporto, onde lhes era pedido que iniciassem sessão para usar a rede, quer através de um e-mail, quer com os seus utilizadores e palavras-passe de redes sociais.

Estes dados eram armazenados em ficheiros aos quais o suspeito detido podia aceder. No entanto, a verdade é que nem sequer é necessário um site falso como intermediário para intercetar dados privados.

Ao ligar-se a redes abertas, os utilizadores expõem-se a um risco enorme. Sem as devidas precauções, a informação privada pode ficar ao alcance de qualquer pessoa mal-intencionada.

Desde credenciais de acesso a contas bancárias até mensagens pessoais, tudo o que é transmitido por uma rede sem encriptação pode ser intercetado. O pior é que, muitas vezes, a vítima nem sequer se apercebe de que foi atacada até ser demasiado tarde.

Podes ligar-te a uma Wi-Fi pública, mas com precaução

Que as redes abertas são perigosas está mais do que comprovado, e por isso o melhor conselho é simplesmente evitá-las.

Mesmo quando têm palavra-passe, se esta for acessível a várias pessoas (como num café), um cibercriminoso também pode ligá-las sem dificuldade. No entanto, se for mesmo necessário usar uma Wi-Fi pública, há algumas medidas que pode tomar para se proteger.

A primeira é utilizar uma VPN no iPhone (ou noutro dispositivo), pois isso adiciona uma camada extra de encriptação à tua ligação, ocultando o teu endereço IP e o tráfego de dados.

Além disso, é aconselhável evitar aceder a contas bancárias, e-mails, redes sociais ou qualquer outro serviço sensível.

Pode parecer inofensivo consultar o e-mail ou verificar algo na app do banco, mas ao fazê-lo poderá estar a expor as suas credenciais e outros dados valiosos a atacantes. Não só corre o risco de perder dinheiro, como também poderá fornecer informações que permitam a um criminoso roubar a sua identidade ou vender os teus dados.

Assim, ligar-se a redes Wi-Fi abertas e/ou públicas sem precauções representa um risco real, com potenciais consequências graves.

O caso do aeroporto australiano é apenas um exemplo de muitos, demonstrando como é fácil para um cibercriminoso aceder a dados privados de utilizadores desavisados. Como diz o ditado: mais vale prevenir do que remediar.