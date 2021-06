Cuba criou vacina contra a COVID-19! São necessárias três doses…

São vários os países que têm vindo a investigar soluções contra a COVID-19. As vacinas têm sido a melhor arma para o ser humano e isso nota-se na redução diária de mortos.

Cuba também já tem uma vacina contra a COVID-19 e a eficácia é de 62% após a segunda das três doses previstas.

Vacina (Soberana) 02 tem eficácia de 62%

A vacina candidata cubana contra a COVID-19 tem uma eficácia de 62% após a injeção de duas das três doses previstas. O resultado é positivo e excede os 50% exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Vicente Verez, diretor do Instituto de Vacinas Finlay, referiu que “Podemos informar que atingimos 62% de eficácia com a aplicação de duas doses da vacina (Soberana) 02”, um resultado “reconfortante” porque tem em conta as variantes que já circulam no país das Caraíbas.

Cuba trabalha há 13 meses em cinco vacinas candidatas, duas das quais, a Soberana 02 e Abdala, completaram a terceira e última fase de testes.

Os resultados, avaliados por uma comissão independente de especialistas cubanos, serão submetidos à autoridade reguladora para “fazer o pedido oficial de autorização de utilização de emergência” da vacina nas próximas semanas, disse o diretor-adjunto do instituto, Yuri Valdez.

O Presidente cubano Miguel, Diaz-Canel referiu que…

Não temos sido capazes de investir todo o dinheiro e financiamento que o projeto necessitava, e mesmo assim temos resultados de classe mundial

O anúncio da eficácia da vacina chega numa altura em que a ilha está a ser atingida por uma nova vaga de casos. Desde o início da pandemia, Cuba já registou 166.368 casos e 1.148 mortes. Mais de 4,3 milhões de doses de Soberana 02 e Abdala foram administradas a partir de 16 de junho. Cerca de 2,1 milhões de pessoas receberam uma dose, quase 1,4 milhões duas doses e quase 794.000 três doses.