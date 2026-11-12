Ronaldo vai ser ator e produtor de televisão. O que se sabe sobre a sua primeira série?

Poucos dias depois de ter anunciado o fim da carreira na seleção portuguesa, após 23 anos e 234 jogos, Cristiano Ronaldo revelou que as filmagens da sua primeira série já arrancaram, em parceria com o realizador britânico Matthew Vaughn.

Na quarta-feira, através do Instagram, o avançado do Al-Nassr revelou que a produção da sua primeira série de televisão, de nome Day 1s, já começou. Na mensagem, acompanhada por fotografias do projeto, o futebolista escreveu: “Exciting news! Production of my first TV show, Day 1s, has just started. More to come!”

Uma série sobre os bastidores do futebol

Em vez de se centrar no que acontece dentro das quatro linhas, Day 1s é um drama sobre o negócio do futebol profissional, nomeadamente as relações, as negociações e os interesses comerciais que rodeiam a representação de jogadores e as transferências.

A história parte de uma ideia original do agente de futebol Darren Dein e acompanha Stanley Dalton, um agente britânico fictício interpretado por Damian Lewis, conhecido pelos papéis em Homeland e Billions.

O projeto está a ser desenvolvido pela UR•Marv Studios, uma empresa criada em conjunto por Ronaldo e por Matthew Vaughn, realizador e produtor de Kingsman e de X-Men: First Class, e dá forma à primeira série televisiva do estúdio.

Além de produtor executivo, notícias anteriores avançaram que Ronaldo deverá também aparecer no ecrã, a par de Thierry Henry, antigo internacional francês, e do rapper britânico Dave, que foram igualmente associados ao elenco.

O que ainda não se sabe

Apesar de o anúncio confirmar o arranque da produção, a imprensa tinha noticiado, em julho, que as filmagens estavam a decorrer em Londres. Até ao momento, não foram divulgadas a data de estreia nem a plataforma onde a série será transmitida.