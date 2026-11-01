Crédito à habitação: variáveis que podem mudar a prestação da sua casa

Comprar casa é, para muitas famílias, o maior compromisso financeiro de uma vida. No entanto, contratar um crédito à habitação implica conhecer vários conceitos que vão muito além do valor pedido ao banco e da prestação mensal.

Taxas de juro, Euribor, spread, TAN, TAEG, MTIC e prazo do empréstimo são algumas das variáveis que podem fazer uma diferença significativa no orçamento familiar.

Conheça os principais indicadores e saiba o que deve analisar antes de assinar um contrato de crédito à habitação.

1. Taxa de juro: fixa, variável ou mista

Uma das primeiras decisões passa por escolher o tipo de taxa de juro a aplicar ao empréstimo.

Taxa fixa: a taxa de juro mantém-se inalterada durante todo o prazo do contrato. Permite saber antecipadamente quanto vai pagar, mas pode começar por apresentar condições menos competitivas.

a taxa de juro mantém-se inalterada durante todo o prazo do contrato. Permite saber antecipadamente quanto vai pagar, mas pode começar por apresentar condições menos competitivas. Taxa variável: acompanha a evolução de um indexante, normalmente a Euribor, ao qual é acrescentado o spread definido pelo banco. A prestação pode subir ou descer ao longo do tempo.

acompanha a evolução de um indexante, normalmente a Euribor, ao qual é acrescentado o spread definido pelo banco. A prestação pode subir ou descer ao longo do tempo. Taxa mista: combina os dois modelos. Durante um período inicial, a taxa é fixa e, terminado esse prazo, passa normalmente a variável.

A escolha depende do perfil financeiro de cada família, da tolerância ao risco e das perspetivas de evolução das taxas de juro.

2. Euribor: o indicador que influencia a prestação

A Euribor é uma taxa de referência do mercado interbancário europeu e constitui a base da maioria dos contratos de crédito à habitação com taxa variável em Portugal.

Existem diferentes maturidades, sendo as mais utilizadas a Euribor a 3, 6 e 12 meses.

Quando a Euribor sobe, a taxa de juro do crédito tende a aumentar, refletindo-se numa prestação mais elevada. Quando desce, acontece normalmente o contrário.

A revisão da prestação depende da maturidade contratada. Num crédito indexado à Euribor a 6 meses, por exemplo, a taxa é geralmente revista de seis em seis meses.

3. Spread: a margem de lucro do banco

O spread corresponde à margem comercial que o banco acrescenta ao indexante no caso dos contratos com taxa variável.

Por exemplo, se um crédito tiver uma Euribor de 2% e um spread de 0,75%, a taxa nominal anual será de 2,75%.

O spread depende de vários fatores, nomeadamente:

Valor do empréstimo face à avaliação do imóvel;

Perfil de risco e capacidade financeira do cliente;

Produtos e serviços contratados no banco;

Condições comerciais da instituição financeira.

É importante perceber que um spread mais baixo não significa necessariamente que o crédito seja mais barato. Outros encargos e produtos associados podem tornar a proposta menos vantajosa.

4. TAN: a taxa de juro nominal anual

A TAN (Taxa Anual Nominal) representa o custo dos juros do empréstimo, sem incluir outros encargos associados ao crédito.

Nos contratos de taxa variável, resulta normalmente da soma da Euribor com o spread.

É um indicador importante para perceber quanto está a pagar em juros, mas não deve ser utilizado isoladamente para comparar propostas bancárias.

5. TAEG: o custo efetivo do crédito

A TAEG (Taxa Anual de Encargos Efetiva Global) é um dos indicadores mais importantes na comparação de créditos à habitação.

Ao contrário da TAN, inclui não só os juros, mas também determinados encargos associados ao financiamento, como comissões, impostos, seguros exigidos para a contratação e outros custos considerados no cálculo.

Por isso, quando estiver a comparar propostas de diferentes bancos, deve olhar especialmente para a TAEG.

Uma proposta com um spread mais baixo pode acabar por ser mais cara quando se consideram todos os encargos.

6. MTIC: quanto vai pagar ao banco no total?

O MTIC (Montante Total Imputado ao Consumidor) representa o valor global que o consumidor terá de pagar durante o período do empréstimo, incluindo o capital financiado, juros, comissões, impostos e outros encargos incluídos no cálculo.

É um indicador particularmente útil para perceber o impacto financeiro de um crédito a longo prazo.

Deve, contudo, ter em atenção que, num empréstimo com taxa variável, o MTIC apresentado é calculado com base em pressupostos que podem mudar ao longo do contrato.

7. Prazo do empréstimo: mais anos nem sempre significam poupança

O prazo é outra variável determinante.

Um empréstimo a 40 anos permite, geralmente, ter uma prestação mensal inferior à de um empréstimo a 30 anos. Contudo, como o capital fica em dívida durante mais tempo, o valor total de juros pagos tende a ser superior.

Por outro lado, reduzir o prazo pode representar uma poupança significativa nos juros, embora implique um esforço mensal maior.

É fundamental encontrar um equilíbrio entre uma prestação confortável e o custo total do financiamento.

8. Amortização antecipada: reduzir a dívida antes do prazo

A amortização antecipada permite entregar ao banco uma quantia adicional para reduzir o capital em dívida.

Pode ser feita parcialmente, mantendo o empréstimo ativo, ou totalmente, liquidando o crédito.

Uma amortização parcial pode ter dois efeitos:

Reduzir o valor da prestação mensal, mantendo o prazo;

Manter a prestação e reduzir o prazo do empréstimo, quando acordado com o banco.

A segunda opção pode permitir poupar mais juros, uma vez que o empréstimo termina mais cedo.

Importa ainda verificar se existem comissões de amortização antecipada e quais as condições aplicáveis ao contrato.

9. LTV: a relação entre o empréstimo e o valor da casa

O LTV (Loan-to-Value) representa a relação entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel utilizado para efeitos de financiamento.

Por exemplo, se comprar uma casa avaliada em 200 mil euros e pedir 160 mil euros ao banco, o LTV será de 80%.

Este indicador é relevante para o banco avaliar o risco do financiamento. Em geral, quanto menor for o LTV, menor será o risco assumido pela instituição financeira.

10. Seguros e produtos associados

O custo de um crédito à habitação não se limita à prestação mensal.

Existem outros encargos que devem ser considerados, nomeadamente:

Seguro de vida;

Seguro multirriscos habitação;

Comissões bancárias;

Custos de manutenção de conta;

Produtos financeiros associados à bonificação do spread.

É importante verificar se existe obrigatoriedade de contratar os seguros no próprio banco ou se é possível encontrar soluções mais económicas noutra seguradora, sem perder as condições comerciais acordadas.

Afinal, o que deve comparar antes de escolher um crédito?

Antes de aceitar uma proposta, não olhe apenas para a prestação mensal ou para o spread anunciado.

Analise a TAEG, o MTIC, o prazo, os seguros, as comissões e as condições de revisão da taxa de juro. Peça a Ficha de Informação Normalizada Europeia (FINE) e compare propostas de diferentes instituições bancárias.

Um crédito à habitação pode acompanhar uma família durante várias décadas. Conhecer estas variáveis permite tomar decisões mais informadas, negociar melhores condições e, potencialmente, poupar milhares de euros ao longo do contrato.