As impressoras 3D vieram abrir um mundo incrível de oportunidades acessíveis a qualquer pessoa. Em casa, na empresa ou na escola, qualquer ideia pode sair do papel (ou do computador) para um objeto real. Contudo, há uma limitação: a área de impressão. Objetos demasiado grandes tinham que ser impressos às peças para serem montadas posteriormente.

Em breve, essa realidade pode mudar. A Creality 3D tem em processo de financiamento coletivo uma impressora 3D, com preço relativamente acessível, que imprime de forma contínua. Dessa forma, garante a impressão de objetos maiores e mais compridos, de uma só vez.

A Creality 3D é hoje uma das mais relevantes marcas associadas à impressão 3D. As suas séries Ender-3 e CR-10 de impressoras 3D são as mais conhecidas, dirigidas ao mercado doméstico. No passado 6 de maio de 2020, a Creality lançou a primeira campanha de financiamento coletivo para a nova CR-6 SE. Esta campanha ficou em primeiro lugar na plataforma Kickstarter em 2020, dado o seu enorme sucesso.

Assim, a empresa, que continua a desenvolver novos produtos de alta tecnologia a preços baixos, quer atender a diferentes necessidades. Um dos produtos desenvolvidos pela empresa foi a 3DPrintMill, uma impressora com eixo do Z infinito. Este produto foi criado internamente, em celebração do sexto aniversário da marca, mas depressa atraiu a curiosidade dos consumidores.

Foi desta forma que a Creality 3D decidiu abrir uma nova campanha de financiamento coletivo, de forma a poder oferecer o produto a um custo acessível.

Creality 3DPrintMill – A impressora 3D contínua está a chegar

O eixo do Z infinito da 3DPrintMill redefine o tamanho de impressão. O tamanho de impressão será então de 200 x 170 x “infinito” cm. Ou seja, não existe limitação para o comprimento de modelo. A passadeira rolante em nylon permite então esta forma de impressão, além de ser ideal para a produção em lotes.

Além disso, a impressão é feita num ângulo de 45° o que garante a qualidade de impressão nesta forma infinita. Yu Xianhong, engenheiro sénior da empresa, refere ainda que o bico também pode ser ajustado para 15°, 25° e 35°, mas a 45° é a estrutura mais adequada para impressão contínua.

A 3DPrintMill vem com um processador de 32 bit, tem sensor de saída de filamento e função de recuperação de impressão. A fonte de alimentação é de 350W e tem ainda ventiladores para controlar a temperatura.

A campanha de financiamento coletivo

A campanha está disponível desde o dia 19 de novembro na plataforma Kickstarter, sendo que a 3DPrintMill está disponível em campanha até dia 19 de dezembro, para entrega em março de 2021. O preço vai depender da campanha que aproveitar e do número de peças que pretender adquirir. As opções estão disponíveis na plataforma, sendo que se inicia nos 538 dólares.

Impressora 3D Creality 3DPrintMill