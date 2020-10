COVID-19: Twitter eliminará todas as publicações que expressem desejo na morte de Donald Trump

Desde a altura da sua campanha para a corrida às presidenciais dos Estados Unidos da América que Donald Trump se inteirou da rede social que mais facilmente o coloca perto dos seus eleitores. Grande parte das suas opiniões, comentários e ideias passavam pelo Twitter, de forma a chegar ao seu público e, muitas vezes, gerar controvérsia e “falatório”.

Agora, numa fase em que está mais débil, o Twitter já se encarregou de decidir eliminar todas as publicações que expressem vontade ou desejo na morte do atual Presidente dos EUA.

Twitter na defesa de Donald Trump e da consciência

Foi através do Twitter que Donald Trump anunciou que, tanto ele, como a sua esposa, Melania Trump, estão infetados com a COVID-19. Pese o facto de o Presidente ter sempre desacreditado e desvalorizado a doença, bem como os métodos obrigatórios de proteção.

Tendo em conta toda a balbúrdia na atual corrida às presidenciais e todo o mandato protagonizado por Donald Trump – que não agradou a uma larga fração de americanos -, não demorou até que o Twitter se inundasse de publicações a louvar a infeção do Presidente.

Conforme tem vindo a ser sublinhado, o Twitter é uma rede social que pretende, cada vez mais, facilitar o diálogo saudável e permitir que cada indivíduo expresse opiniões e crenças de forma livre, mas consciente. Assim, abolindo qualquer comportamento abusivo, decidiu eliminar toda e qualquer publicação que expresse vontade na morte de Donald Trump.

Dessa forma, todos aqueles que escreverem e partilharem comentários considerados ofensivos verão as suas publicações apagadas. Aliás, se repetirem a proeza poderão até ver as suas contas suspensas.

Publicações ofensivamente diretas e claras serão eliminadas

De acordo com a rede social, não serão eliminadas todas as publicações que façam referência ao estado de saúde do Presidente. No entanto, serão penalizados aqueles que mostrarem um claro apelo a uma qualquer ação que poderá causar potenciais danos no mundo real.

Por exemplo, esta resposta, ou esta, no caso, poderá não ser eliminada, porque é uma publicação vaga e não significa um “gatilho” para alguém.

Neste momento, Donald Trump, com sintomas ligeiros, está a receber tratamento no Walter Reed National Military Medical Center, sendo o seu estado atual ainda reservado. Todavia, os médicos dizem-se confiantes quanto a uma futura recuperação.

Leia também: