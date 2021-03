COVID-19: Testes à venda nos supermercados da Alemanha já esgotaram

A pandemia ainda está para durar, mas há alguns países que estão melhores que outros. Os planeamentos e estratégias de desconfinamento são fundamentais até porque os países não podem parar. Na Alemanha começaram hoje a ser vendidos ao público testes rápidos para diagnóstico da doença COVID-19.

Os testes esgotaram em poucas horas, segundo relataram as agências internacionais.

Testes rápidos à venda no Lidl e Aldi…

A agência noticiosa France-Presse (AFP) revelou recentemente que, a página na Internet da rede de supermercados Lidl bloqueou, após terem sido colocados à venda os primeiros ‘kits’ destes testes que podem ser realizados em casa. Já na concorrente rede de supermercados Aldi foi registada uma grande afluência de pessoas e os testes esgotaram em poucas horas.

Tal como em Portugal, o processo de vacinação continua lento. O Governo alemão está a contar com a realização em massa de testes rápidos de antigénio para iniciar um plano de desconfinamento progressivo no país e assim tentar responder ao crescente descontentamento da população. A partir de segunda-feira, toda a população terá direito a um teste de antigénio gratuito por semana, que será realizado por profissionais em farmácias ou em centros de testes certificados, revela a Lusa.

Os especialistas já vieram referir que os testes rápidos são menos fiáveis do que os testes PCR (teste molecular) e que as medidas de proteção devem ser mantidas mesmo que o teste seja negativo. As redes de supermercados limitam a venda de um pacote de cinco testes por pessoa. No entanto, os testes também estarão disponíveis para venda em várias farmácias e em outros estabelecimentos a nível nacional nos próximos dias.

A Alemanha registou 9.557 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 300 mortes nas últimas 24 horas, valores ligeiramente abaixo dos verificados no sábado anterior, segundo dados hoje divulgados.