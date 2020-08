COVID-19: Será que as máscaras afetam o reconhecimento de voz?

O novo normal é usar máscara! Apesar de não existirem muitos estudos que concluam que a máscara é a melhor proteção contra a COVID-19, a verdade é que os países têm até obrigado a sua atualização.

Para quem usa com frequência assistentes pessoais, será que o uso da máscara influencia no reconhecimento de voz?

As máscaras têm trazido alguns inconvenientes a quem usa tecnologia. Por exemplo, o reconhecimento facial é debilitado apesar do Pplware já ter apresento aqui uma solução.

Ao nível do reconhecimento de voz já notaram alguma diferença? Na verdade, apesar de existem variações no reconhecimento de voz ao colocar a máscara, tais não são significativas. O reconhecimento da voz continua a ser eficaz, a rondar os 80% quando uma pessoa está a usar uma máscara.

De acordo com um estudo da Educational Testing Service,

As nossas experiências com o classificador mostraram que é possível prever com quase 80% de precisão se alguém está a usar máscara. No entanto, essas diferenças nos padrões de acústica e fala não tiveram qualquer efeito adicional no desempenho do reconhecimento automático, discurso ou mecanismo de pontuação automatizado