COVID-19: Portugueses desenvolvem teste de saliva ultrassensível

Apesar do cenário a que chegou o nosso país, há soluções para combate à COVID.19 “Made in Portugal”. A mais recente novidade é um kit de saliva e um teste de saliva ultrassensível e altamente reprodutível para a COVID-19.

Este Kit elimina o desconforto e a pesada logística da colheita de amostras com zaragatoa.

Novo teste utiliza de saliva usa tecnologia RT-PCR…

Investigadores do laboratório de Medicina do Genoma do Instituto de Biomedicina (iBiMED) da Universidade de Aveiro (UA) desenvolveram um kit de saliva e um teste de saliva ultrassensível e altamente reprodutível para a COVID-19.

Este novo teste utiliza a robusta tecnologia de RT-PCR existente nos laboratórios nacionais, simplifica a automação dos processos laboratoriais, baixa o custo e facilita a testagem comunitária (lares, escolas, empresas, etc.). Além disso, é menos desconfortável que os tradicionais testes de colheita de amostras com zaragatoa.

De acordo com a informação da Universidade de Aveiro, a saliva é o principal veículo de transmissão do SARS-COV-2 – usamos máscaras para impedir a transmissão através de gotículas de saliva -, o que torna a sua colheita de fácil execução no domicílio ou no local de trabalho sem recurso a profissionais de saúde.

Numa abordagem inicial os resultados dos testes com saliva mostraram que eram menos sensíveis do que os obtidos com colheitas por zaragatoa nasofaríngea, mas após ajustes no protocolo técnico, confirmou-se que a saliva pode igualmente ser usada na deteção de SARS-CoV-2 sem perda de sensibilidade.

A autoridade reguladora da saúde dos Estados Unidos da América – Food and Drug Administration (FDA) – aprovou o uso de kits de saliva para a testagem de SARS-CoV-2 e vários laboratórios Europeus já os usam na rotina de testagem.

De acordo com Artur Silva, Vice-reitor da Investigação, Inovação e 3º Ciclo, é agora necessário e urgente a validação do método pelo INSA para se poder colocar ao serviço da população portuguesa.

Leia também…