Apesar dos vários pedidos de aprovação, o Infarmed apenas tem, neste momento, um teste rápido aprovado. O autoteste pertence à empresa sul-coreana SD Biosensor e é distribuído pela multinacional Roche. Os autotestes chegam às farmácias mas também vão estar disponíveis na Wells, Pingo Doce e Auchan.

Os portugueses que tenham resultado positivo e não só devem comunicar à DGS, mas a plataforma para reportar resultados ainda não está disponível.

COVID-19: Se der positivo nos autotestes tem de informar a DGS

Os autotestes já estão disponíveis em Portugal. Assim sendo, cada um pode fazer o seu próprio teste à COVID-19, e se der positivo tem de passar essa informação à DGS. No entanto, de acordo com o jornal Público, os formulários que deviam ter sido criados ainda não estão disponíveis no site https://covid19.min-saude.pt.

A Direção-Geral da Saúde também não avança com uma data para a resolução da falha. De relembrar que no caso dos testes positivos ou inconclusivos, os resultados devem, por agora, ser comunicados por telefone à linha SNS 24. Os indivíduos sintomáticos ou contactos com caso confirmado devem contactar o Centro de Contacto SNS24 (808 24 24 24) independentemente do resultado do teste. Os resultados Negativos de autotestes deverão ser comunicados em formulário eletrónico a disponibilizar oportunamente. A notificação destes resultados é igualmente importante para monitorização da atividade nacional de testagem.

Os autotestes à COVID-19 começaram a ser vendidos na passada quinta-feira nas parafarmácias dos supermercados. Os testes estão disponíveis em embalagens de 25 unidades ou individualmente e os preços variam entre os 6 e os 7 euros.

O teste de antigénio é um de três métodos de testagem da COVID-19. Este teste permite identificar a presença de proteínas específicas do vírus SARS-CoV-2. Os principais benefícios deste teste são a rapidez, a simplicidade do processo. Este teste não requer equipamentos complexos e os resultados estão prontos em cerca de 20-30 minutos.

Para já estes testes estão à venda apenas em território continental, mas, nos próximos dias, também estarão disponíveis na Madeira e nos Açores.

Leia também…