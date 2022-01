COVID-19: Máscara que brilha quando deteta o vírus?

São já muitos dias de pandemia por COVID-19. A comunidade científica continua na descoberta de soluções mais eficazes contra o vírus e a doença, e têm aparecido soluções muito interessantes para ajudar ao combate desta pandemia.

Um grupo de investigadores japoneses criou uma máscara que brilha quando deteta o vírus da COVID-19.

Máscara tem um filtro que contém anticorpos de ovos de avestruz

Desde que foi decretado o estado de pandemia, têm sido várias as soluções a chegar ao mercado para ajudar a combater a transmissão do vírus SARS-COV-2. Recentemente um grupo de investigadores japoneses anunciou uma máscara capaz de detetar o vírus SARS-CoV-2. Segundo o que foi revelado, esta máscara brilha perante a exposição à luz ultravioleta (UV). Curiosamente esta invenção foi possível através da extração de anticorpos de ovos de avestruz.

A vantagem destas máscaras é que as pessoas assintomáticas podem detetar facilmente o SARS-COV-2, referiu Yasuhiro Tsukamoto, de 52 anos, líder da equipa da Kyoto Prefectural University, no Japão. Com esta criação, que para já ainda é um protótipo, espera-se facilitar e simplificar a testagem dos cidadãos (sem a necessidade de zaragatoa).

Segundo a publicação do canal Kyodo News, os investigadores injetaram, em fevereiro do ano passado, uma forma não-ameaçadora de SARS-COV-2 nas avestruzes-fêmeas, o que permitiu que conseguissem obter, com sucesso, anticorpos dos seus ovos. Com base nessa experiência, criaram um tipo de filtro que é colocado dentro da máscara para detetar a presença do vírus.

Após a utilização da máscara, o filtro é retirado e pulverizado com um corante que contém os anticorpos do novo coronavírus. Se a infeção por SARS-COV-2 for detetada, o filtro brilha. “A vantagem destas máscaras é que as pessoas assintomáticas podem detetar facilmente o coronavírus”, sublinhou Tsukamoto à Reuters, refere o Publico. Aliás, o próprio Yasuhiro Tsukamoto descobriu que estava infetado graças à máscara.