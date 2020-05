Esta pandemia provocada pela COVID-19 tem levantado enormes desafios à sociedade! No campo da educação, mais concretamente ao nível do Ensino Superior, são várias as medidas que estão a ser tomadas, mas no geral as aulas online vão continuar. Levanta-se, no entanto, a questão da avaliação para a qual muitas instituições não estão preparadas.

De acordo com informações, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) está a avaliar a utilização de Sistemas de Avaliação Remota no Ensino superior.

Sistemas de Avaliação Remota (SAR) para o Ensino Superior por causa da COVID-19

Esta iniciativa pretende dar resposta à abrupta migração em massa para o ensino a distância devido à pandemia de COVID-19. Num comunicado enviado ao Pplware, a FCT refere que está presentemente a realizar um conjunto de ações que irão ajudar a validar a possibilidade da utilização de Sistemas de Avaliação Remota (SAR) no ensino superior.

Este projeto piloto está a ser desenvolvido pela FCCN, a Unidade de Computação Científica Nacional da FCT, e foi desencadeado pela necessidade urgente de se promoverem soluções de avaliação remota para as instituições de ensino superior (IES), devido à abrupta migração em massa para o ensino a distância devido à pandemia de COVID-19.

Não existindo uma solução “à medida”, que dê garantias de cobrir, à partida, todas as diferentes necessidades apresentadas pelas IES, como opções de online proctoring, live proctoring, auto proctoring, verificação de identidade, testes gravados e integração com LMS (Moodle, EdX, etc), as soluções selecionadas serão testadas durante um mês, financiadas e adquiridas centralmente e com testes reais de IES já identificadas (e outras que se poderão juntar), o que permitirá fazer entre 1.000 a 3.000 testes por cada solução, dependendo do formato escolhido, para um total de 3.000 a 9.000 testes.

Os SAR fornecem opções confiáveis de verificação e monitorização de identidade para uma apreciação letiva fidedigna, seja para validar à distância a aprendizagem de um programa de ensino ou para organizar remotamente avaliações em larga escala. Está assim em curso, enquadrado no âmbito do projeto “Nau – Sempre a Aprender” da iniciativa INCoDe.2030, a ativação de um projeto centrado na contratação de plataformas maduras, com vários anos de desenvolvimento e operação em IES por todo o mundo e com necessidades semelhantes às nossas

Estão em estudo e a serem comparadas quatro plataformas diferentes, sendo o processo conduzido em conjunto com representantes das universidades e politécnicos, sob a coordenação da equipa da unidade FCCN, que garante o acesso aos SAR em análise e promove soluções de forma a que se conclua o mais célere possível.