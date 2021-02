COVID-19: Acompanhe em direto a conferência de imprensa do Conselho de Ministros

A reavaliação das medidas foi feita e o governo anuncia agora todas as medidas que vão ser tomadas para os próximos 15 dias. As dúvidas são muitas e todos querem saber se haverá uma diminuição do confinamento.

Acompanhe aqui em direto a conferência de imprensa do governo.

As dúvidas são muitas e como será feito o desconfinamento. António Costa revela agora todas as medias que vão estar em ação nos próximos 15 dias.

Portugal registou hoje 1027 novos casos de COVID-19 e 58 mortes associadas à doença. No total, desde março, há 802.773 casos confirmados e 16.243 vítimas mortais contabilizadas.

De acordo com o boletim referente a quinta-feira, há mais 2780 pessoas recuperadas, num total de 714.493 recuperações desde o início da pandemia.

Existem agora menos 209 doentes internados, num total de 2404. Destes, 522 estão internados nos cuidados intensivos, o que representa menos 14 do que no último balanço.