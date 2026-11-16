Corrente de jato vai atravessar Portugal! Ventos ultrapassam os 210 km/h em altitude
Portugal está a ser influenciado por uma circulação atmosférica particularmente intensa. Nos próximos dias, a corrente de jato polar deverá atravessar a Península Ibérica, podendo atingir velocidades superiores a 210 km/h em altitude.
O que é a corrente de jato?
A corrente de jato, também conhecida pela designação inglesa Jet Stream, é uma faixa estreita de ventos muito intensos que circula na atmosfera, geralmente de oeste para leste.
Encontra-se habitualmente entre os 8 e os 12 quilómetros de altitude e resulta, sobretudo, das diferenças de temperatura entre as massas de ar frio das regiões polares e o ar mais quente das latitudes inferiores.
Embora não seja diretamente sentida à superfície, a corrente de jato desempenha um papel fundamental na meteorologia. A sua posição e intensidade influenciam a formação, a trajetória e a evolução das depressões e das frentes atmosféricas.
Portugal poderá registar ventos superiores a 210 km/h em altitude
De acordo com as atuais previsões do modelo meteorológico europeu (ECMWF), a corrente de jato polar deverá atravessar Portugal durante esta semana.
O momento de maior intensidade poderá ocorrer na quarta-feira, 18 de novembro. As projeções apontam para velocidades próximas dos 211 km/h ao nível dos 300 hPa, a uma altitude aproximada de 9 quilómetros.
Importa esclarecer que estes valores não correspondem ao vento que será sentido nas ruas. Trata-se de velocidades registadas na alta atmosfera, pelo que não significa que Portugal registe rajadas de 210 km/h à superfície.
Ainda assim, esta circulação atmosférica poderá favorecer a passagem de sistemas frontais, contribuindo para novos episódios de precipitação e vento.
O que poderá acontecer depois?
A evolução da corrente de jato continuará a ser importante para perceber o comportamento do estado do tempo em Portugal.
A posição desta faixa de ventos em altitude pode determinar se as depressões e as frentes atlânticas continuam a atingir o território nacional ou se, pelo contrário, se verifica uma alteração da circulação atmosférica, permitindo a entrada de um período mais estável.
Para já, os modelos meteorológicos apontam para vários dias de instabilidade, pelo que será importante acompanhar as atualizações das previsões.
Uma nota importante: a corrente de jato não é, por si só, uma tempestade. É um dos mecanismos que ajudam a organizar a circulação atmosférica e que pode favorecer condições propícias à formação e deslocação de sistemas meteorológicos.
Deixe um comentário