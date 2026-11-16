Corrente de jato vai atravessar Portugal! Ventos ultrapassam os 210 km/h em altitude

Portugal está a ser influenciado por uma circulação atmosférica particularmente intensa. Nos próximos dias, a corrente de jato polar deverá atravessar a Península Ibérica, podendo atingir velocidades superiores a 210 km/h em altitude.

O que é a corrente de jato?

A corrente de jato, também conhecida pela designação inglesa Jet Stream, é uma faixa estreita de ventos muito intensos que circula na atmosfera, geralmente de oeste para leste.

Encontra-se habitualmente entre os 8 e os 12 quilómetros de altitude e resulta, sobretudo, das diferenças de temperatura entre as massas de ar frio das regiões polares e o ar mais quente das latitudes inferiores.

Embora não seja diretamente sentida à superfície, a corrente de jato desempenha um papel fundamental na meteorologia. A sua posição e intensidade influenciam a formação, a trajetória e a evolução das depressões e das frentes atmosféricas.

Portugal poderá registar ventos superiores a 210 km/h em altitude

De acordo com as atuais previsões do modelo meteorológico europeu (ECMWF), a corrente de jato polar deverá atravessar Portugal durante esta semana.

O momento de maior intensidade poderá ocorrer na quarta-feira, 18 de novembro. As projeções apontam para velocidades próximas dos 211 km/h ao nível dos 300 hPa, a uma altitude aproximada de 9 quilómetros.

Importa esclarecer que estes valores não correspondem ao vento que será sentido nas ruas. Trata-se de velocidades registadas na alta atmosfera, pelo que não significa que Portugal registe rajadas de 210 km/h à superfície.

Ainda assim, esta circulação atmosférica poderá favorecer a passagem de sistemas frontais, contribuindo para novos episódios de precipitação e vento.

O que poderá acontecer depois?

A evolução da corrente de jato continuará a ser importante para perceber o comportamento do estado do tempo em Portugal.

A posição desta faixa de ventos em altitude pode determinar se as depressões e as frentes atlânticas continuam a atingir o território nacional ou se, pelo contrário, se verifica uma alteração da circulação atmosférica, permitindo a entrada de um período mais estável.

Para já, os modelos meteorológicos apontam para vários dias de instabilidade, pelo que será importante acompanhar as atualizações das previsões.

Uma nota importante: a corrente de jato não é, por si só, uma tempestade. É um dos mecanismos que ajudam a organizar a circulação atmosférica e que pode favorecer condições propícias à formação e deslocação de sistemas meteorológicos.