Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como impedir que o Windows 10 acorde de forma automática?

Boa tarde O meu computador desperta da suspensão em modo automático. Como resolver? Melhores cumprimentos Óscar Sousa

Resposta:

Óscar,

Há diversa informação importante que não referiu e que pode levar à resposta correta.

Primeiro que tudo, partimos do princípio que utiliza Windows. Depois, quanto ao “modo automático” que refere, não sei que modo é esse e ao que se refere.

No entanto, há alguns pontos que pode verificar. Geralmente, um computador com Windows desperta devido a um periférico que o faz acordar (rato/teclado, placa de rede, dispositivo bluetooth ou outro), a um agendamento do sistema (como verificação de updates do Windows), ou a alguma aplicação que tenha instalada e que precise de fazer uma verificação periódica de algum parâmetro, que leve assim o computador a acordar.

Para ter aceder rapidamente a essa informação, há dois comandos que pode executar, na linha de comandos:

powercfg -devicequery wake_armed após executar este comando, são listados os dispositivos configurados atualmente para acordar o computador

powercfg -lastwake

este é o comando que lhe indica, com exatidão, a razão do computador ter acordado. Após verificar isso, deverá conseguir resolver o problema com facilidade

[Respondido por Hugo Cura]

O GPS do Amazfit Pace da Xiaomi tem problemas?

Boa tarde, o meu gps do amazfit pace não esta à funcionar. Já restaurei e nada. Poderia me ajudar? Cristina Santos

Resposta:

Cristina,

O Amazfit Pace, e outros smartwatches idênticos, podem ter alguma dificuldade para conseguir obter uma localização GPS fiável após estarem alguns dias com inatividade.

Em concreto, esses dispositivos recorrem à tecnologia AGPS, que não é mais que a informação GPS fornecida por outro dispositivo, nomeadamente o smartphone. Embora não tenhamos informação se utilizou, ou não, o smartwatch ligado ao smartphone para tentar obter posição GPS, de sempre procurar tê-los ligados um ao outro nas seguintes situações:

dificuldade em obter posição GPS devido a impedimentos físicos, zonas de muitas densidade florestal ou algum tipo de cobertura

inatividade prolongada

utilização inicial

O smartphone é um dispositivo que adquire posição com muito mais facilidade. No momento de obter posição, se o smartphone estiver por perto, esse processo fica muito facilitado. Depois de ligados, ao fechar e voltar a abrir a app Amazfit, essa sincronização é feita.

Se mesmo assim não conseguir obter GPS, então poderá tratar-se de um problema de hardware interno do smartwatch, e aí não há muito a fazer para o utilizador comum.

[Respondido por Hugo Cura]

Existe alguma app em inglês para o Air 2 da Xiaomi?

Olá, Tenho os air 2 se e nas instruções está um QR code de uma app em chinês. Há app em inglês ou Pt? José

Resposta:

José,

Infelizmente a app que acompanha os Xiaomi Air 2está disponível apenas em chinês.

A recomendação que os utilizadores destes earphones dão é que seja usada a função de tradução da Google para saber o que está a ser mostrado na interface da app.

Desta forma, vai conseguir gerir este equipamento e realizar as atualizações de firmware.

Quanto aos níveis de energia de cada um dos elementos, poderá ver sem necessidade de traduzir qualquer elemento.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ver se uma chamada é reencaminhada no Android?

Bom dia, Considero-me novato no universo android, visto ter deixado para trás com alguma tristeza um Lumia 950, mas a força das circunstâncias e dado o fim do suporte do Windows 10 Mobile.. enfim! Nos últimos dias reativei o meu Lumia para uso com o contacto da empresa. Quando recebo chamadas encaminhadas no Android (versão 10) não consigo perceber se é uma chamada directa ou se vem encaminhada. No Lumia (Windows 10 Mobile), quando recebo uma chamada que venha de encaminhamento surge um ícone a indicar essa informação. Em anexo envio imagem com indicação do ícone a que me refiro. É possível ver ou activar esta informação também no Android? Saudações, André Gomes

Resposta:

Nuno,

Essa é uma funcionalidade que não existe nativamente no Android. É possível que alguns modelos tenham essa opção, mas geralmente não existe.

Contudo, e dependendo do smartphone que tem, poderá ser possível ativar uma notificação no caso da chamada ser reencaminhada, utilizando para isso a seguinte app:

No caso dessa app não funcionar, poderão existir alternativas, é uma questão de explorar a Play Store.

[Respondido por Hugo Cura]

Ainda é possível instalar os serviços Google num Huawei P40 Pro?

Bom dia. É possível instalar os serviços google num Huawei P40 PRO? Tentei fazê-lo através de uma apk sugerida num artigo vosso mas deu informação de erro de rede. Obrigado. Nuno Castro Enviado do meu telemóvel Huawei

Resposta:

Nuno,

Ainda é possível fazer a instalação dos serviços Google num Huawei P40 Pro. Este é um processo simples de realizar, mas não depende apenas de 1 app como refere.

Também os processos mudam e por isso deverá encontrar um guia mais recente e que explica como realizar esse processo.

Existem dezenas de vídeos no YouTube que explicam a forma de fazer esta instalação e que poderá seguir facilmente.

De qualquer forma, e com toda a informação que temos apresentado, facilmente perceberá que pode dispensar os serviços da Google.

Falamos da forma de instalar as apps com a Petal Search e a própria loja de apps da Huawei, a AppGallery.

Entre estes dois modos encontras as apps que precisa, sem depender da Play Store ou de fontes pouco fidedigas.

Veja os artigos que deixamos abaixo:

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo ter já o novo Menu Iniciar do Windows 10?

Olá Pplware, Acompanho todos os dias as notícias que escrevem, em especial sobre o Windows 10, que é o sistema que considero o melhor. Procuro colocar o meu sistema o mais aproximado com o que a Microsoft tem, mas há aina coisas que não consigo fazer. Reparei há dias que a Microsoft tem estado já a colocar uma nova imagem no Menu Iniciar, e que eu gosto muito, por ser mais limpa e muito mais atraente. O problema é que não a tenho e gostaria de começar a usar. Pergunto por isso o que devo fazer para que o meu Windows 10 tenha já esta imagem única que a Microsoft está a criar. Agradeço uma resposta e deixo já o meu obrigado por tudo o que nos trazem diariamente. Nuno Falange

Resposta:

Nuno,

Esta novidade que fala do Windows 10 está por agora focada no Menu Iniciar, onde a Microsoft tem estado a apostar numa renovação completa.

No entanto, e por ser uma mudança que está ainda a ser testada, não está disponível a muitos utilizadores deste sistema operativo.

Por agora, a Microsoft colocou esta alteração apenas nas versões Dev do programa Insiders, e mesmo no início esta aberta apenas a um punhado de utilizadores escolhidos.

Por não ter problemas identificados, a alteração ao Menu Iniciar está agora aberta a todos, mas apenas a quem está a testar as versões Dev do dito programa.

Espera-se que em breve evolua e chegue a outras versões.Por agora a única alternativa é mesmo aderir a este programa e ter acesso a todas as novidades futuras.

Recordamos que por ser uma versão de testes, podem existir problemas e assim impedir a sua utilização no futuro.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.