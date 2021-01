Confinamento: São estas as novas regras para combate à COVID-19

Portugal está infelizmente com um grave problema por causa da COVID-19. Os números colocam o nosso país no topo dos piores e o nosso primeiro-ministro nunca precisou da ajuda de todos nós! Depois de um confinamento “de faz de conta”, as medidas foram apertadas e a partir de hoje há novas regras!

Conheça as novas medidas restritivas no âmbito do novo confinamento geral.

Novas regras para combate à COVID-19

O decreto do Governo publicado na passada terça-feira em “Diário da República” (Decreto n.º 3-B/2021, de 19/01) traz mais medidas e regras apertadas para Portugal conseguir combater a COVID-19.

A principal regra é mesmo manter-se confinado, em casa. Os contactos devem ser bastante limitados, devemos usar máscara sempre que for necessário sair e evitar aglomerados. Não se esqueçam também de lavar as mãos e a cumprir etiqueta respiratória.

Confinamento obrigatório Dever geral de recolhimento domiciliário, em que “a regra é ficar em casa”, salvo deslocalizações autorizadas;

Autorizadas deslocações para comprar bens e serviços essenciais, desempenho de atividades profissionais, frequência de estabelecimentos escolares, prática de atividade física e desportiva ao ar livre ou participação no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República;

No caso do desempenho de atividades profissionais quando não haja lugar ao teletrabalho, a autorização das deslocações obriga a um atestado por declaração emitida pela entidade empregadora;

Confinamento obrigatório para pessoas infetadas com a COVID-19 ou em vigilância ativa por decisão das autoridades de saúde.