Condutores de Teslas têm sido apanhados a dormir no trânsito?

A polícia provincial do Ontário (em inglês, OPP), no Canadá, acusou de condução descuidada o condutor de um Tesla Model Y que seguia com os olhos fechados e as mãos fora do volante na Highway 417, em plena hora de ponta, naquele que é, pelo menos, o quinto caso deste tipo tornado público este ano no Canadá.

Na quarta-feira, através da sua delegação da região Leste, a OPP divulgou uma fotografia de um Tesla Model Y de nova geração em trânsito na Highway 417, em Ottawa, cujo condutor foi apanhado a dormir no dia anterior, durante a hora de ponta. A polícia não identificou a marca do veículo nem o sistema de assistência à condução em causa, mas lembrou na mensagem que, mesmo que o carro tenha uma função de condução autónoma, os condutores continuam obrigados a prestar a devida atenção ao volante.

Segundo a OPP, o agente conseguiu ver que o condutor tinha os olhos fechados e as mãos fora do volante e, em vez de acionar de imediato as luzes da viatura, aproximou-se do veículo para registar imagens com a câmara corporal.

A coima fixada é de 490 dólares (o equivalente a cerca de 310 euros) e seis pontos de penalização na carta em caso de condenação, mas, se o processo seguir para tribunal, a lei do trânsito do Ontário (em inglês, Highway Traffic Act) permite multas até 2000 dólares, até seis meses de prisão e a suspensão da carta por um período máximo de dois anos.

Um padrão que se repete

Conforme recolhido pelo Electrek, o caso de Ottawa junta-se a outros ocorridos este ano na Colúmbia Britânica, onde a Highway Patrol multou, em março, uma condutora de 37 anos na Trans-Canada Highway, com uma coima de 368 dólares por condução sem a devida atenção e outros 138 por excesso de velocidade, tendo a própria justificado que se tinha alheado, enquanto a polícia afirmou que as imagens do interior do carro mostravam que estava a dormir ao volante.

Em julho, uma testemunha filmou um condutor de Tesla aparentemente a dormir atrás de óculos de sol grandes, com duas crianças no banco de trás, num troço de montanha entre Golden e Revelstoke, e a Royal Canadian Mounted Police (RCMP) de Revelstoke contactou depois o proprietário.

Em agosto, outros dois condutores alegadamente a dormir num Tesla, uma mulher de 45 anos em North Vancouver, a 11, e outro condutor em Langley, a 27, foram multados em 368 dólares cada, tendo o segundo recebido ainda 81 dólares por não apresentar a carta de condução.

Não se trata de uma situação inédita no país, uma vez que em 2020 a RCMP do Alberta acusou criminalmente de condução perigosa um condutor de Tesla apanhado a dormir a 150 km/h com o Piloto Automático ativo.

Nos Estados Unidos, a NBC News encontrou 43 vídeos de condutores aparentemente a dormir em Tesla em andamento, 17 dos quais publicados apenas em 2026. Em outubro, um condutor disse à polícia rodoviária da Califórnia que dormia com o Full Self-Driving ativo quando o seu carro embateu numa viatura policial em Fairfield, ferindo gravemente dois agentes.