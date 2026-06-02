Condutor vai pagar mais de 18 mil euros após carro incendiar-se e danificar a A7
Um condutor português vai ter de devolver mais de 18 mil euros ao Fundo de Garantia Automóvel (FGA), depois de o seu veículo se ter incendiado na autoestrada A7 e provocado danos significativos no pavimento.
O caso evidencia as consequências financeiras que podem surgir quando um automóvel circula sem um seguro válido capaz de cobrir prejuízos causados a terceiros.
Incêndio provocou danos na infraestrutura da A7
O incidente ocorreu em março de 2023, na A7, na zona do concelho de Fafe. Segundo avança o jornal O Minho, um veículo ligeiro de mercadorias incendiou-se enquanto circulava na autoestrada, causando estragos numa área de cerca de seis metros quadrados da via.
Embora a dimensão da área afetada possa parecer reduzida, os danos provocados pelo fogo obrigaram à realização de trabalhos de reparação especializados, elevando significativamente os custos da intervenção.
Fundo de Garantia Automóvel assumiu a despesa
A reparação dos danos na infraestrutura concessionada pela Ascendi teve um custo superior a 18.500 euros. Como o veículo não dispunha de um seguro automóvel capaz de responder pelos prejuízos causados, foi o Fundo de Garantia Automóvel a assumir inicialmente o pagamento.
No entanto, o papel do FGA é precisamente garantir a indemnização das vítimas ou das entidades lesadas em situações em que não existe seguro válido ou quando o responsável não consegue suportar os custos de imediato.
Depois de efetuar o pagamento, o Fundo tem o direito de exigir o reembolso ao responsável pelo acidente ou incidente, situação que agora se verifica neste caso.
O que é o Fundo de Garantia Automóvel?
O Fundo de Garantia Automóvel é um mecanismo gerido em Portugal que assegura o pagamento de indemnizações em determinadas situações relacionadas com acidentes de viação, nomeadamente quando os veículos responsáveis não possuem seguro obrigatório.
Posteriormente, o Fundo procura recuperar junto dos responsáveis os montantes que teve de desembolsar.
Em muitos casos, os valores podem atingir dezenas de milhares de euros, especialmente quando existem danos materiais significativos ou vítimas com necessidade de indemnização.
Um alerta para a importância do seguro automóvel
O caso serve de alerta para os proprietários de veículos. Além de constituir uma infração grave, circular sem um seguro automóvel adequado pode resultar em responsabilidades financeiras muito elevadas.
Neste episódio, um incêndio que danificou apenas uma pequena área da autoestrada acabou por gerar uma fatura superior a 18 mil euros, valor que terá agora de ser suportado pelo condutor responsável.
1) “seguro automóvel capaz de responder pelos prejuízos causados”
2) “circular sem um seguro automóvel adequado pode resultar em responsabilidades financeiras muito elevadas.”
E qual é esse seguro??
A viatura não tinha o seguro de Resp. Civil? Estava caducado??
todos os seguros automoveis em portugal são obrigados a cobrir danos contra terceiros. por isso qualquer seguro low cost iria cobrir estas despesas.
Agora são os carros a combustão a pagarem as obras nas estradas…
Já nem arder como dantes podem sem que lhes peçam dinheiro.
Os elétricos pagam os parques de estacionamento? xD
Título esclarecedor: “Condutor – sem seguro obrigatório (de responsabilidade civil, de cobertura de danos causados a terceiros incluindo a infraestrutura rodoviária) – vai pagar mais de 18 mil euros após carro incendiar-se e danificar a A7”.
Se tiver esse seguro – e o incêndio tiver origem uma falha mecânica inerente ao veículo, como um curto circuito – paga a companhia de seguros.
E se tiver esse seguro, mas o incêndio tiver origem por coisas transportadas no veículo? Em princípio o seguro também cobre, mas a situação pode ficar cinzenta se forem violadas as condições de exclusão da apólice. (E fica negra se se transportar “substâncias inflamáveis, explosivas ou químicas” excluídas da apólice e que precisem de seguro especial).
Isto quanto a danos causados a terceiros (responsabilidade civil). E no caso de seguro “contra todos os riscos”, incluindo “incêndio, raio e explosão” (cobrindo também os danos próprios) – se o fogo se iniciar fora do veículo? O seguro paga e depois vai procurar ressarcir-se junto do causador.
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Fazer o que a concessionaria faz a quem tem o carro danificado e elas não se responsabilizam quando está estampado na lei, dizer que não tem responsabilidade do carro arder.