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Condutor vai pagar mais de 18 mil euros após carro incendiar-se e danificar a A7

· Motores/Energia 6 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. OraBolas says:
    2 de Junho de 2026 às 10:18

    1) “seguro automóvel capaz de responder pelos prejuízos causados”
    2) “circular sem um seguro automóvel adequado pode resultar em responsabilidades financeiras muito elevadas.”
    E qual é esse seguro??
    A viatura não tinha o seguro de Resp. Civil? Estava caducado??

    Responder
    • eu says:
      2 de Junho de 2026 às 10:42

      todos os seguros automoveis em portugal são obrigados a cobrir danos contra terceiros. por isso qualquer seguro low cost iria cobrir estas despesas.

      Responder
  2. Realista says:
    2 de Junho de 2026 às 10:21

    Agora são os carros a combustão a pagarem as obras nas estradas…

    Já nem arder como dantes podem sem que lhes peçam dinheiro.

    Responder
  3. Max says:
    2 de Junho de 2026 às 10:37

    Título esclarecedor: “Condutor – sem seguro obrigatório (de responsabilidade civil, de cobertura de danos causados a terceiros incluindo a infraestrutura rodoviária) – vai pagar mais de 18 mil euros após carro incendiar-se e danificar a A7”.
    Se tiver esse seguro – e o incêndio tiver origem uma falha mecânica inerente ao veículo, como um curto circuito – paga a companhia de seguros.
    E se tiver esse seguro, mas o incêndio tiver origem por coisas transportadas no veículo? Em princípio o seguro também cobre, mas a situação pode ficar cinzenta se forem violadas as condições de exclusão da apólice. (E fica negra se se transportar “substâncias inflamáveis, explosivas ou químicas” excluídas da apólice e que precisem de seguro especial).
    Isto quanto a danos causados a terceiros (responsabilidade civil). E no caso de seguro “contra todos os riscos”, incluindo “incêndio, raio e explosão” (cobrindo também os danos próprios) – se o fogo se iniciar fora do veículo? O seguro paga e depois vai procurar ressarcir-se junto do causador.

    Responder
  4. Danny says:
    2 de Junho de 2026 às 10:48

    Fazer o que a concessionaria faz a quem tem o carro danificado e elas não se responsabilizam quando está estampado na lei, dizer que não tem responsabilidade do carro arder.

    Responder

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