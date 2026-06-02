Condutor vai pagar mais de 18 mil euros após carro incendiar-se e danificar a A7

Um condutor português vai ter de devolver mais de 18 mil euros ao Fundo de Garantia Automóvel (FGA), depois de o seu veículo se ter incendiado na autoestrada A7 e provocado danos significativos no pavimento.

O caso evidencia as consequências financeiras que podem surgir quando um automóvel circula sem um seguro válido capaz de cobrir prejuízos causados a terceiros.

Incêndio provocou danos na infraestrutura da A7

O incidente ocorreu em março de 2023, na A7, na zona do concelho de Fafe. Segundo avança o jornal O Minho, um veículo ligeiro de mercadorias incendiou-se enquanto circulava na autoestrada, causando estragos numa área de cerca de seis metros quadrados da via.

Embora a dimensão da área afetada possa parecer reduzida, os danos provocados pelo fogo obrigaram à realização de trabalhos de reparação especializados, elevando significativamente os custos da intervenção.

Fundo de Garantia Automóvel assumiu a despesa

A reparação dos danos na infraestrutura concessionada pela Ascendi teve um custo superior a 18.500 euros. Como o veículo não dispunha de um seguro automóvel capaz de responder pelos prejuízos causados, foi o Fundo de Garantia Automóvel a assumir inicialmente o pagamento.

No entanto, o papel do FGA é precisamente garantir a indemnização das vítimas ou das entidades lesadas em situações em que não existe seguro válido ou quando o responsável não consegue suportar os custos de imediato.

Depois de efetuar o pagamento, o Fundo tem o direito de exigir o reembolso ao responsável pelo acidente ou incidente, situação que agora se verifica neste caso.

O que é o Fundo de Garantia Automóvel?

O Fundo de Garantia Automóvel é um mecanismo gerido em Portugal que assegura o pagamento de indemnizações em determinadas situações relacionadas com acidentes de viação, nomeadamente quando os veículos responsáveis não possuem seguro obrigatório.

Posteriormente, o Fundo procura recuperar junto dos responsáveis os montantes que teve de desembolsar.

Em muitos casos, os valores podem atingir dezenas de milhares de euros, especialmente quando existem danos materiais significativos ou vítimas com necessidade de indemnização.

Um alerta para a importância do seguro automóvel

O caso serve de alerta para os proprietários de veículos. Além de constituir uma infração grave, circular sem um seguro automóvel adequado pode resultar em responsabilidades financeiras muito elevadas.

Neste episódio, um incêndio que danificou apenas uma pequena área da autoestrada acabou por gerar uma fatura superior a 18 mil euros, valor que terá agora de ser suportado pelo condutor responsável.