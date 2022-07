Como ver perfis anonimamente no LinkedIn

Já alguma vez sentiu a necessidade de ver um perfil do LinkedIn, mas sentiu-se desencorajado por saber que a plataforma informa as pessoas de que o faz? Pois bem, saiba que é possível ver perfis de forma anónima, e é bastante fácil ativar esta funcionalidade.

Descubra hoje como ver os perfis do LinkedIn anonimamente.

Sob as suas configurações por predefinição, as suas opções de visualização do perfil são públicas. Felizmente, pode visualizar perfis anonimamente e o LinkedIn não tem de notificar as pessoas quando os visualiza.

Como ver um perfil do LinkedIn anonimamente

Para ver perfis anonimamente, tudo o que precisa de fazer é alterar as suas definições para ver em modo privado. Para isso:

1. Vá ao website ou à aplicação móvel e inicie sessão na sua conta.

2. Clique no ícone do seu perfil.

3. Selecione "Configurações e privacidade".

4. Vá a "Visibilidade" no menu localizado do lado esquerdo.

5. Selecione "Opções de visualização de perfis".

O LinkedIn fornecer-lhe-á opções para selecionar o que as outras pessoas vêm quando tiver visto o seu perfil.

6. Aqui, selecione "Modo privado".

Quando optar por ver em modo privado, esta funcionalidade também ficará para o seu perfil, ou seja, vai deixar de poder ver as pessoas que o visualizaram recentemente.

O LinkedIn também lhe permite gerir a sua visibilidade de outras formas, tais como a sua atividade. Isto permite-lhe assegurar que as suas conexões só vêm o que escolhe para as mostrar.

Assuma o controlo da sua experiência

O LinkedIn é uma excelente plataforma a utilizar para estabelecer redes e construir relações profissionais. Na maioria das vezes, a ligação em rede no LinkedIn requer que se passe por vários perfis, e nesse processo poderá não querer que as pessoas vejam que viu os seus perfis.

Felizmente, as instruções fornecidas acima permitem-lhe ver através dos perfis, mantendo ao mesmo tempo a sua privacidade.

