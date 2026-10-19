Como Silicon Valley está a desafiar o ensino tradicional com programas próprios

Várias empresas, investidores e instituições ligados ao setor tecnológico norte-americano estão a criar percursos de formação para jovens que acabaram o ensino secundário, questionando a capacidade das universidades de elite para identificar e formar o talento de que o setor necessita.

A Palantir tem um programa de quatro meses com subsídio mensal, a a16z anunciou uma academia sem propinas para 2027 e a University of Austin oferece um curso universitário de quatro anos centrado na tradição ocidental. A tendência é descrita num artigo do New York Post, que cita responsáveis e participantes dos próprios programas, compilando alguns deles.

O Meritocracy Fellowship da Palantir

O exemplo mais desenvolvido no artigo é o da Meritocracy Fellowship. Conforme informámos anteriormente, o programa da Palantir é dirigido por Jordan Hirsch, dura quatro meses e começa com cinco semanas de estudo da civilização ocidental.

Os participantes leem filósofos como Aristóteles e estudam figuras como Winston Churchill, com aulas dadas por professores convidados, jornalistas, investigadores e executivos da empresa, entre os quais o diretor-executivo, Alex Karp, e o diretor de Tecnologia, Shyam Sankar.

Durante essas semanas também desenvolvem software e, posteriormente, são integrados em equipas da Palantir para realizar projetos. Os selecionados recebem um subsídio mensal de 5400 dólares, destinado a cobrir despesas de alojamento.

Alguns escolhem o programa em alternativa à universidade, enquanto outros planeiam frequentá-la mais tarde. No final, a participação não garante um emprego permanente na empresa.

Segundo Jordan Hirsch, candidataram-se quase 700 pessoas no ano passado para 26 vagas, e a empresa pretende admitir até 50 participantes na próxima edição. O responsável justifica a iniciativa com a ideia de que já não se pode presumir que alguém formado numa universidade da Ivy League, ou equivalente, seja necessariamente um candidato de excelência, e com a suspeita de que muito talento estava a passar despercebido.

A Ivy League é um grupo de oito universidades privadas dos Estados Unidos, entre as quais Harvard, Yale, Princeton, Columbia e Pennsylvania, reconhecidas pelo prestígio académico, pela elevada seletividade no acesso e pela formação de algumas das figuras mais influentes da política, economia e ciência. Foi criada formalmente como uma liga desportiva, em 1954.

Além disso, afirma que pretende recriar, em cinco semanas, aquilo que considera dever ser o ambiente universitário. Espera que os participantes terminem o programa com apreço pela dignidade e liberdade individuais, pela capacidade de ação humana e pelos Estados Unidos.

Citando alguns participantes:

Gabe Botton, de 19 anos , que integrou a primeira edição e trabalha atualmente na Palantir, afirma que preferiria chegar aos 22 anos com quatro anos de experiência na empresa a possuir um diploma de qualquer universidade.

, que integrou a primeira edição e trabalha atualmente na Palantir, afirma que preferiria chegar aos 22 anos com quatro anos de experiência na empresa a possuir um diploma de qualquer universidade. Nick Hutfliz, de 20 anos , também da primeira edição, defende que o programa recupera uma tradição de aprendizagem autónoma e de valorização do mérito em detrimento das credenciais académicas.

, também da primeira edição, defende que o programa recupera uma tradição de aprendizagem autónoma e de valorização do mérito em detrimento das credenciais académicas. Sahana Crawford, de 18 anos, participante na edição atual, considera que a universidade continuará a ser uma opção dentro de um ano, ao contrário do momento de transformação tecnológica que acredita estar a decorrer.

Outras iniciativas

Criada em 2011, a Thiel Fellowship foi uma das primeiras iniciativas deste género, ao conceder apoios financeiros e acesso a investidores a jovens que procuravam percursos alternativos.

A Horowitz Andreessen Academy, incubada pela sociedade de capital de risco a16z, pretende receber em São Francisco, a partir do outono de 2027, jovens acabados de sair do ensino secundário interessados em fundar empresas ou trabalhar no setor tecnológico.

O programa terá a duração de um ano, sem propinas, embora os participantes continuem responsáveis pelas despesas pessoais e de alojamento. A formação combinará o desenvolvimento de projetos e ideias de negócio com aulas sobre temas que vão do desenho de sistemas de Inteligência Artificial (IA) às vendas e à angariação de capital, dadas por fundadores e profissionais do setor.

Por sua vez, a University of Austin, que iniciou a sua atividade letiva em 2024 e tem entre os cofundadores Joe Lonsdale, também cofundador da Palantir, apresenta uma proposta diferente. Trata-se de uma instituição universitária sem fins lucrativos, com um curso de quatro anos que combina o estudo das grandes obras da tradição ocidental com formação em matemática, ciências e IA.

Ao New York Post, o presidente da instituição, Carlos Carvalho, afirmou que a universidade não é neutra em relação aos Estados Unidos e que pretende formar diplomados capazes de desenvolver as tecnologias do futuro, conscientes das razões para o fazerem no país e em benefício deste.

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