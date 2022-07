Como partilhar facilmente o seu Cartão de Cidadão?

O mundo vive hoje muito sustentado pelo online. Assim é ao nível dos serviços, das compras, dos cartões, etc. No que diz respeito aos cartões de identificação, há hoje também apps que nos permitem tê-los no smartphone e usá-los com a máxima segurança, como é o caso da app id.gov.pt.

Sabia que com esta app pode facilmente partilhar o seu Cartão de Cidadão ou outro tipo de cartão?

A aplicação id.gov.pt da Administração Pública permite-lhe guardar e consultar os seus cartões (Ex: cartão de cidadão, carta de condução, cartão ADSE) em qualquer momento e em qualquer lugar recorrendo à Chave Móvel Digital.

A Chave Móvel Digital (CMD) é um sistema simples e seguro de autenticação dos cidadãos em portais da Administração Pública na Internet e recentemente passou a estar disponível também em alguns sites de empresas privadas - saber mais aqui.

Como partilhar o seu Cartão de Cidadão com a app id.gov.pt?

Partilhar o seu Cartão de Cidadão com a app id.gov.pt é algo relativamente simples. Para tal basta que abra a app, e carregue no botão de partilha. Depois basta carregar em Partilhar Cartão.

Na app com quem se quer partilhar, basta ir ao Menu e depois escolher a opção Importar Cartão. Os dados do cartão partilhado serão importados, passando o cartão a estar disponível no separador Partilhados Comigo.

Além desta app, a AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P, disponibiliza outras apps bastante interessantes como a app MyADSE, MySNS, Autenticação Gov, entre outras.