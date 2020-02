Como impedir que os bots enviem solicitações de amizade no Facebook

Recentemente temos vindo a perceber que as pessoas estão a estranhar tantos pedidos de amizade no Facebook. Na verdade, muitas delas, se não mesmo a maioria, são até inusitadas. Para muitos outros, este SPAM começa já a ser irritante. Na verdade, a rede social está a usar uma opção que deveria ser manual, da vontade de cada utilizador, de forma perversa.

Vasculhando nas opções de privacidade, existe uma coisa rápida e fácil que se pode fazer para ajudar a diminuir tal assédio. Basta alterar as configurações de privacidade.

São várias as pessoas que já se queixaram no Consultório de estarem a receber pedidos de amizade de pessoas estranhas, que não fazem sentido. Numa análise até mais simplista nem desconfiamos de outra coisa se não dos bots do Facebook a querer aumentar o “engagement” sem que as pessoas queiram.

Travar o Facebook de convidar amigos sem autorização

Conforme vamos percebendo, o Facebook tem certas ferramentas que devemos ativar e até afinar. Estão desligadas porque a rede social assim quer. Assim, na área de trabalho, faça login no Facebook e clique na seta apontando para baixo no lado superior direito da página. A partir daí, selecione Definições no menu suspenso.

Selecione “Privacidade” no menu da coluna esquerda para exibir as configurações e ferramentas de privacidade do site.

A partir daí, clique no botão “Editar” ao lado de “Quem pode enviar-te pedidos de amizade” Para ajustar quem tem permissão para solicitar um lugar na lista de amigos.

Em vez de “Todos”, recomendamos alterar as definições para “Amigos dos amigos”.

Controlo apertado dos amigos

Presumindo que os seus amigos não tenham sido amigos de um bot, a alteração desta definição deverá impedir que qualquer pessoa ao acaso seja mais um seu amigo. Contudo, vale a pena notar, tal ajuste também dificulta que uma pessoa que o quer encontrar e tornar amigo não o fá conseguir fazer se não tiver um amigo em comum.

Na verdade, este ajuste é mais interessante e ao longo dos tempos vai ver que fica com pessoas reais, que alguém já da sua lista de amigos tem acesso a informações dessa pessoa. Além disso, vai notar que é mais fácil detetar um perfil falso.