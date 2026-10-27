Como é que um hacker pode comprometer um cartão telefónico SIM?

O cartão SIM é um componente essencial dos telemóveis, permitindo a autenticação do utilizador na rede móvel e o acesso a serviços de comunicações. Apesar dos mecanismos de segurança utilizados pelas operadoras, existem diferentes formas de um atacante tentar comprometer um número de telefone ou explorar vulnerabilidades associadas aos cartões SIM e às redes de telecomunicações.

SIM swapping: quando o hacker assume o controlo do número

Uma das técnicas mais conhecidas é o SIM swapping. Neste cenário, o atacante procura transferir o número de telefone da vítima para um cartão SIM que controla.

Para o conseguir, pode recorrer a engenharia social, utilizar dados pessoais obtidos através de fugas de informação ou explorar falhas nos procedimentos de verificação de identidade da operadora.

Quando a transferência é concluída, o cartão SIM legítimo pode deixar de ter acesso à rede. O atacante poderá então receber chamadas e mensagens SMS destinadas à vítima, incluindo códigos de autenticação enviados por determinados serviços.

Este tipo de ataque pode facilitar o acesso a contas de correio eletrónico, redes sociais ou serviços financeiros, sobretudo quando a recuperação da conta depende do número de telefone.

É possível clonar um cartão SIM?

A clonagem de cartões SIM consiste em tentar reproduzir as credenciais necessárias para que outro cartão se faça passar pelo assinante legítimo.

Os cartões SIM contêm uma chave secreta de autenticação, conhecida como Ki, utilizada nos mecanismos criptográficos de autenticação da rede móvel. Esta chave não é transmitida pela rede durante o processo normal de autenticação.

Nos cartões mais antigos, algumas implementações apresentavam vulnerabilidades que podiam facilitar determinados ataques. Nos cartões modernos, os mecanismos de autenticação tornam a clonagem consideravelmente mais difícil.

Importa também esclarecer que conhecer o número de telefone ou outros identificadores do cartão, como o IMSI ou o ICCID, não permite, por si só, obter a chave secreta nem clonar o cartão.

Vulnerabilidades nos cartões SIM e no SIM Toolkit

Os cartões SIM não servem apenas para identificar o assinante. Podem também integrar aplicações e funcionalidades que permitem interagir com o telemóvel e com a rede móvel.

Algumas destas funcionalidades estão associadas ao SIM Toolkit, um conjunto de mecanismos que permite ao cartão disponibilizar serviços e desencadear determinadas operações no equipamento.

Uma implementação vulnerável, uma aplicação mal protegida ou uma falha num mecanismo de comunicação pode criar oportunidades para ataques específicos. A gravidade depende da vulnerabilidade, do modelo do cartão, das funcionalidades ativadas e das proteções existentes.

Estes cenários não significam que qualquer cartão SIM possa ser facilmente comprometido. A exploração depende de condições técnicas concretas e, em muitos casos, de acesso ou capacidades que um atacante comum não possui.

SS7: quando o alvo é a rede de telecomunicações

Nem todos os ataques relacionados com cartões SIM têm origem no próprio cartão. Alguns exploram fragilidades na infraestrutura que permite às redes móveis trocar informação entre si.

O SS7 (Signalling System No. 7) é um conjunto de protocolos de sinalização utilizado historicamente nas telecomunicações. Determinados problemas na sua implementação ou configuração podem permitir a entidades com acesso indevido à infraestrutura de sinalização tentar localizar equipamentos ou interferir com o encaminhamento de comunicações.

Existem também riscos associados ao Diameter, utilizado em redes móveis mais modernas, embora os mecanismos e as condições de exploração sejam diferentes.

Estes ataques exigem normalmente capacidades de acesso à infraestrutura de telecomunicações ou a sistemas de sinalização. Não correspondem a uma técnica que qualquer pessoa possa executar simplesmente por conhecer o número de telefone de uma vítima.

Phishing: uma forma de preparar o ataque

Outra possibilidade passa pelo phishing e pelo smishing, em que os atacantes enviam mensagens fraudulentas por correio eletrónico ou SMS para obter credenciais, dados pessoais ou códigos de autenticação.

Estas informações podem ser utilizadas para aceder à conta de cliente da operadora, facilitar um pedido fraudulento de substituição do cartão SIM ou comprometer outros serviços associados ao número.

Na prática, o atacante nem sempre precisa de explorar uma vulnerabilidade criptográfica. Por vezes, é mais fácil explorar os procedimentos de segurança, a falta de atenção do utilizador ou a reutilização de palavras-passe.

Como proteger o cartão SIM e o número de telefone?

Existem várias medidas que ajudam a reduzir os riscos associados a estes ataques: