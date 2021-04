Como atua uma pistola de massagem nos músculos? Veja o teste feito com a Urikar Pro 3

Um dos gadgets que tem ganho expressão nos últimos tempos são as pistolas de massagem. Para quem pratica desporto, passa muito tempo a fazer tarefas repetitivas ou mesmo para quem passa muito tempo sentado, a estimulação certa dos músculos é essencial para a recuperação e para o bem-estar da pessoa. No entanto, a pandemia limitou muito (e continua a limitar) as deslocações a profissionais e, por isso, houve a necessidade de criar soluções acessíveis que minimizassem essa falta.

Mas como funciona uma destas pistolas e como atua no músculo? Veja este teste feito com a Urikar Pro 3.

A pistola de massagem Urikar Pro 3

A Urikar lançou recentemente um massajador elétrico de percussão que integra um motor sem escovas (brushless) de alto desempenho a 45W para fornecer uma massagem de penetração profunda para superar a dor muscular, aliviar a tensão muscular e acelerar a recuperação muscular.

É capaz de exercer 3400 rotações por minuto, que é variável entre 30 níveis de velocidade, e estimular grupos musculares numa profundidade de 14 mm. Assim, garante um alívio mais rápido das dores e fadiga corporal, além de ajudar a suportar a dor crónica.

Um dos pontos que mais é destacado é o facto de ser um produto bastante silencioso, o que proporcionará um momento de massagem ainda mais satisfatório.

Como atua nos músculos?

Para exemplificar a forma como o massajador atua nos músculos, a Urikar criou um vídeo onde testa vários níveis de intensidade numa garrafa de Coca-Cola. Desta forma é possível simular de forma visual, como é que os músculos são estimulados pela massagem.

Como se pode ver, quanto maior a velocidade utilizada, maior a amplitude formada e mais pequenas as bolhas são geradas.

De forma resumida, as velocidades de 1 a 6 concentram-se na ativação muscular, de 7 a 12 é principalmente para o relaxamento muscular, já para um relaxamento pós-treino, é recomendada a velocidade de 13 a 18. Depois, para os entusiastas do fitness, basta selecionar os níveis profissionais, velocidades de 19-24 e de 25-30.

Além disso, a pistola tem 6 cabeças de massagem direcionadas para diferentes grupos musculares.

Além deste massajador Urikar Pro 3 que está disponível por cerca de 130 €, a marca ainda tem outras opções disponíveis que pode conhecer no site oficial.

Urikar Pro 3