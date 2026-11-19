A Comissão Europeia foi alvo de uma campanha de ciberataques que poderá ter comprometido dados pessoais dos seus funcionários. O incidente afetou vários sistemas informáticos internos e provocou perturbações em serviços administrativos durante mais de dez dias.

Plataformas Sysper e MyPMO afetadas

Segundo informações avançadas pelo POLITICO, entre as plataformas afetadas estão o Sysper, utilizado para consultar recibos de vencimento, gerir férias e horários de trabalho, e o MyPMO, responsável pela gestão de despesas médicas.

Um dos aspetos que está a chamar a atenção é a possível utilização de Inteligência Artificial pelos atacantes. De acordo com a publicação, o CERT-EU terá identificado a utilização da ferramenta ARTEX, disponível publicamente, para ajudar a identificar vulnerabilidades nos sistemas.

A Comissão Europeia já confirmou o incidente e garante ter tomado medidas para conter a campanha maliciosa. No entanto, ainda está a investigar a dimensão do ataque.

Para já, não existe confirmação sobre quantos funcionários poderão ter sido afetados, que dados foram eventualmente acedidos ou se ocorreu efetivamente roubo de informação.

O incidente volta a demonstrar que nem as instituições europeias estão imunes às ameaças informáticas e que a Inteligência Artificial pode também ser utilizada como ferramenta de apoio às operações dos cibercriminosos.