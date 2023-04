Começou a Operação Páscoa 2023! GNR vai estar atenta a isto…

Estamos na semana que antecede o dia de Páscoa! Como é normal neste período, muitos portugueses deslocam-se de carro para a terra natal ou então para fazer umas férias. A GNR vai estar de olho nos automobilistas.

Começou esta segunda-feira à Operação Páscoa 2023, que se estenderá até dia 11. No âmbito desta iniciativa levada a cabo pela GNR, vão realizar-se ações de sensibilização e fiscalização de trânsito para ajudar a reduzir a sinistralidade rodoviária e regularizar o trânsito durante as festividades.

A GNR lembra que a época da Páscoa se caracteriza pela reunião das famílias nas suas regiões de origem e pelo período de férias escolares, prevendo-se assim um aumento significativo do tráfego rodoviário nas estradas portuguesas.

Quinta-feira e o final do dia de segunda-feira serão certamente os dias mais críticos no que diz respeito a tráfego e por isso haverá um maior patrulhamento.

A GNR aconselha a uma condução atenta, cautelosa e defensiva dos condutores, para que o período festivo seja passado em segurança.

Os militares da GNR estarão atentos a vários comportamentos de risco dos condutores, sobretudo:

Manobras perigosas

Condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas

Excesso de velocidade

Correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem

Mudança de direção e cedência de passagem

Uso indevido do telemóvel e incorreta ou não utilização de cinto de segurança e cadeirinhas para crianças.

