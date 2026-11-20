Os preços dos combustíveis em Portugal deverão voltar a descer a partir da próxima segunda-feira, 23 de novembro. A confirmar-se a previsão, será a terceira semana consecutiva de reduções, com a gasolina a registar a maior descida.

Combustíveis: 3 cêntimos por litro no gasóleo e 4,5 cêntimos na gasolina

De acordo com as estimativas do setor, o gasóleo simples e aditivado deverá ficar 2,76 cêntimos por litro mais barato. Já a gasolina simples 95, a gasolina 95 aditivada e a gasolina 98 poderão descer 3,57 cêntimos por litro.

As previsões divulgadas apontam para uma redução ainda mais expressiva: cerca de 3 cêntimos por litro no gasóleo e 4,5 cêntimos na gasolina.

Quanto poderá poupar ao abastecer?

Num abastecimento de 50 litros, as descidas previstas poderão representar uma poupança entre:

Gasóleo: 1,38 e 1,50 euros.

1,38 e 1,50 euros. Gasolina: 1,79 e 2,25 euros.

Mas a redução não se fica por aqui. Nas últimas quatro semanas, o gasóleo já acumulou uma descida superior a 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina ficou cerca de 15 cêntimos mais barata.

Na prática, quem abastecer um depósito de 50 litros de gasolina na próxima semana poderá gastar entre 9,30 e 9,75 euros menos do que gastaria há quatro semanas. No caso do gasóleo, a poupança acumulada deverá ultrapassar os seis euros.