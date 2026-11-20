Combustíveis voltam a ficar mais baratos na próxima semana. Saiba quanto baixam
Os preços dos combustíveis em Portugal deverão voltar a descer a partir da próxima segunda-feira, 23 de novembro. A confirmar-se a previsão, será a terceira semana consecutiva de reduções, com a gasolina a registar a maior descida.
Combustíveis: 3 cêntimos por litro no gasóleo e 4,5 cêntimos na gasolina
De acordo com as estimativas do setor, o gasóleo simples e aditivado deverá ficar 2,76 cêntimos por litro mais barato. Já a gasolina simples 95, a gasolina 95 aditivada e a gasolina 98 poderão descer 3,57 cêntimos por litro.
As previsões divulgadas apontam para uma redução ainda mais expressiva: cerca de 3 cêntimos por litro no gasóleo e 4,5 cêntimos na gasolina.
Quanto poderá poupar ao abastecer?
Num abastecimento de 50 litros, as descidas previstas poderão representar uma poupança entre:
- Gasóleo: 1,38 e 1,50 euros.
- Gasolina: 1,79 e 2,25 euros.
Mas a redução não se fica por aqui. Nas últimas quatro semanas, o gasóleo já acumulou uma descida superior a 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina ficou cerca de 15 cêntimos mais barata.
Na prática, quem abastecer um depósito de 50 litros de gasolina na próxima semana poderá gastar entre 9,30 e 9,75 euros menos do que gastaria há quatro semanas. No caso do gasóleo, a poupança acumulada deverá ultrapassar os seis euros.
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