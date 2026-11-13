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Combustíveis voltam a descer na próxima semana! Gasóleo desce bastante…

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Os preços dos combustíveis vão voltar a descer na próxima segunda-feira, 16 de novembro. As previsões apontam para uma redução no gasóleo e na gasolina.

Combustíveis voltam a descer na próxima semana! Gasóleo desce bastante...

Depois das descidas registadas nos últimos dias, os condutores portugueses poderão beneficiar de mais uma redução nos preços dos combustíveis, embora o alívio seja mais significativo para quem tem viaturas a gasóleo.

Gasóleo com maior descida de preço – 7 cêntimos

De acordo com as estimativas avançadas por fontes do setor, o gasóleo simples poderá ficar sete cêntimos mais barato por litro. Já a gasolina simples 95 deverá registar uma descida de aproximadamente dois cêntimos.

Tendo como referência os preços médios atuais divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), os valores poderão evoluir da seguinte forma:

  • Gasóleo simples: menos 7 cêntimos por litro, passando de cerca de 2,125 euros para 2,055 euros.
  • Gasolina simples 95: menos 2 cêntimos por litro, passando de aproximadamente 1,911 euros para 1,891 euros.
Combustíveis voltam a descer na próxima semana! Gasóleo desce bastante...

Quanto pode poupar num depósito?

As descidas previstas representam uma poupança diferente consoante o combustível utilizado.

Num depósito de 60 litros, quem abastece a gasóleo poderá poupar cerca de 4,20 euros. No caso da gasolina, a poupança será de aproximadamente 1,20 euros.

Importa salientar que estas estimativas são provisórias e poderão sofrer alterações em função da evolução das cotações internacionais dos combustíveis.

Além disso, os preços praticados podem variar entre postos de abastecimento, uma vez que cada operador define livremente os valores de venda ao público.

As novas tarifas deverão entrar em vigor na segunda-feira, dia 16 de novembro.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Combustíveis gasóleo

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Comentários

1
  1. Avatar de Wisk ISP
    Wisk ISP

    Bastante… 7 centimos, se o governo não mexer na taxa.

    Bastante seria se fosse 15 ou 20 centimos, já que quando subiu bastante foi esse valor… mas mais um clixbeit

    Responder

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